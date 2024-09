The Penguin: c'è un riferimento a Robin nel primo episodio

Nel primo episodio di The Penguin , il protagonista Oz ( Colin Farrell ) sorprende un gruppo di ragazzini che stavano per rubargli gli pneumatici e ne blocca uno solo, Vic, che gli promette di aiutarlo nella sua missione. La situazione, che sembra ordinaria in un contesto di degrado quale è Gotham, sembra in realtà fare riferimento al modo in cui Jason Todd, il secondo Robin dei fumetti, entra in contatto con Batman.

Nel corso della sua storia, il personaggio verrà tristemente ucciso da Joker, che lo colpisce ripetutamente con un piede di porco, e il fatto che nella serie HBO Oz usi proprio un piede di porco per minacciare il ragazzino potrebbe non essere casuale ma un omaggio e forse un monito. Vic farà la stessa fine di Jason Todd nei fumetti? Lo scopriremo guardando ogni lunedì un episodio nuovo di The Penguin su Sky e NOW.

La serie The Penguin che debutterà il 20 settembre su SKY e NOW riprenderà subito dopo gli eventi di The Batman, c’è un vuoto di potere a Gotham dopo l’arresto di Falcone e Oz sta cercando di riempire questo spazio. Mentre il film ci dà una buona visione delle motivazioni del Pinguino, la serie in arrivo approfondirà aspetti che non abbiamo potuto vedere nel film, dai flashback della sua infanzia al suo attuale rapporto con la madre mentalmente disturbata (Deirdre O’Connell).