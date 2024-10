Napoli, torna in tv “Goal Show”

Torna “Goal Show”, la trasmissione sportiva più longeva della Tv in Campania, giunta alla 17ª edizione e cambia “casa”. Da quest’anno, il programma condotto da Gino Rivieccio, va in onda ogni martedì, dalle 21.00 su Canale 8, confermando la squadra degli opinionisti, ai quali si aggiungono nuovi acquisti. Con Antonio Corbo, anche Sandro Sabatini e Maurizio Compagnoni. Nel parterre la new entry, Alessandra Vaccaro e Pier Paolo Petino. Come opinionisti Gian Piero Ventura, Gennaro Iezzo, Emanuele Calaiò, Nicola Mora e Pasquale Casale. La “moviola” è affidata all’ex arbitro Giuseppe Gargiulo con il supporto ella redazione, guidata da Alessandro De Mattia. Nel programma anche la musica di Fabrizio Fierro e la presenza delle modelle/tifose Silvia Urso e Viviana Cocozza. In sala le “incursioni” di tifosi vip, capitanati da Paola Bassi e Gigi Porcelli. Il programma prodotto da Gesin Group di Pasquale Arienzo, con la direzione di Emilio Villano, va in onda dagli studi di GtChannel di Tony Florio, con la regia di Mario Albano.