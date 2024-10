Jake Paul vs. Mike Tyson: l'incontro in diretta su Netflix

Manca un mese al mega-evento di pugilato dei pesi massimi, annunciato da Netflix e Most Valuable Promotions (MVP), che vedrà protagonista la superstar internazionale Jake “El Gallo” Paul (10-1, 7 KO) contro l'uomo più cattivo del pianeta, Mike Tyson (50-6, 44 KO). Jake Paul vs. Mike Tyson sarà trasmesso in diretta mondiale, in esclusiva su Netflix, sabato 16 novembre 2024 alle 2 di notte ora italiana dall'AT&T Stadium di Arlington, Texas, sede dei Dallas Cowboys della NFL, con una capienza di 80.000 posti.