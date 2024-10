Anche De Laurentiis ospite di "Conversazione"

Pierluigi Pardo, Carlo Conti, Andrea Delogu, Aurelio De Laurentiis, Nino Frassica, Frank Matano, Edoardo Ferrario sono gli ospiti che dal 31 ottobre all’8 novembre, alle 15.30 su RaiPlay, rispondono al numero 0637722220 per parlare in diretta con il pubblico. “Conversazione” un nuovo programma di Giovanni Benincasa prodotto Rai Contenuti Digitali e Transmediali che permette di essere messi in contatto con personaggi famosi. Le “conversazioni” saranno moderate da una “Voce fuori campo” che inviterà a dire cose interessanti e a tenere alto il livello del dialogo, altrimenti la telefonata sarà bruscamente interrotta.