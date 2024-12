La Dakar su Sky anche quest'anno

Sky Sport anche quest'anno seguirà la Dakar con collegamenti, interviste e approfondimenti live. A partire da giovedì 2 gennaio, ogni sera alle 21.15 su Sky Sport 24 e in streaming su NOW l’inviato di Sky Sport Sandro Donato Grosso si collegherà in diretta, insieme ai suoi ospiti, dai diversi bivacchi dell'Arabia Saudita per farci vivere tulle le emozioni e i retroscena dell’appassionante gara nel deserto. Non mancheranno i collegamenti pomeridiani, sempre su Sky Sport 24 e NOW, durante i quali, oltre agli aggiornamenti sulla Dakar, ci sarà la possibilità di scoprire i protagonisti della Dakar Classic. A febbraio, infine, sarà on air su Sky e NOW, anche on demand, il docufilm sulla Dakar 2025, firmato del regista Claudio Cavilotti.