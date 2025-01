Roma, una nuova sezione dedicata su Dazn

Il prossimo 2 febbraio, alle ore 20.45, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la sfida tra Roma e Napoli, uno degli incontri più attesi della 23ª giornata di Serie A Enilive. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, il commento tecnico di Dario Marcolin e la partecipazione dei talent Marco Parolo e Ciro Ferrara.

In avvicinamento al match, su DAZN sarà disponibile una nuova sezione interamente dedicata al club dell’AS Roma, in cui i tifosi giallorossi potranno vivere l'azione in prima linea grazie Bordocam, per vivere l’azione a bordocampo, i momenti salienti con Trending, e approfondire la conoscenza della squadra attraverso interviste pre e post-partita, rubriche come Top Gol e rubriche speciali come Quella volta che. Inoltre, sarà possibile accedere ai contenuti esclusivi di AS Roma TV, con gol collection, interviste alle Legends, podcast e classic match entrati nella storia giallorossa. Ogni settimana, saranno disponibili nuovi contenuti di AS Roma TV, tra cui allenamenti, highlights della Primavera, conferenze stampa e analisi delle partite.

