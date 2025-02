“Tutta l’Italia”, versione speciale per Juve-Inter

“Tutta l’Italia” di Gabry Ponte, scelto come jingle ufficiale della 75esima edizione della kermesse più importante della musica italiana e diventato già un tormentone, è ora pronto a diventare una speciale “colonna sonora” anche della sfida calcistica più attesa dell’anno: il Derby d’Italia, trasmesso in esclusiva su DAZN.

Per “accendere” l’attesa del popolo bianconero e nerazzurro, Gabry Ponte ha rieditato eccezionalmente il ritornello del suo nuovo singolo in esclusiva per DAZN. Questa sera, il Derby d’Italia farà ballare Tutta l’Italia.

Lo speciale videoclip rilasciato in app e sui social di DAZN scalderà gli animi e accompagnerà i tifosi verso la sfida dell’Allianz Stadium quando, a partire dalle 19.45, con Diletta Leotta e i suoi ospiti, si immergeranno in un prepartita carico di adrenalina che culminerà nel calcio di inizio delle 20.45. A commentare la gara di ritorno tra Juve e Inter sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Le emozioni del derby continueranno anche nel postpartita, durante DAZN Serie A Show, il programma della domenica condotto da Giorgia Rossi che, insieme ai talent presenti in studio Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e Marco Parolo, analizzerà il big match e la giornata di campionato in corso.

Il brano rieditato per rendere omaggio al Derby d’Italia arriva al termine di una settimana che ha visto DAZN lanciare la campagna di brand “Non si smette mai di essere tifosi” proprio durante il Festival della Canzone italiana. Questa sera, parole e musica si mixeranno ancora una volta, alle più evocative immagini delle sfide passate per creare l’atmosfera perfetta in vista di uno dei match più attesi della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA