Champions, record stagionale per l'Inter su Sky

Ottimi ascolti ieri su Sky per le partite di andata dei quarti di finale di Champions League, che hanno raccolto complessivamente 1 milione 630 mila spettatori in Total Audience. Bayern Monaco-Inter, alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 304 mila spettatori in Total Audience. Si tratta del miglior dato stagionale per una partita di UCL. Buoni ascolti anche per lo studio post partita “Champions League Show”, dalle 23, che ha ottenuto 591 mila spettatori in Total Audience.

