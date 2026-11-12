Da oggi con Dazn Family anche Hbo Max 

L’intrattenimento con DAZN non è mai stato così ampio: da oggi, tutti i clienti diretti DAZN con un abbonamento Family già attivo o di nuova sottoscrizione, potranno sbloccare il piano Base con pubblicità di HBO Max senza costi aggiuntivi, per un’esperienza di visione che unisce tutto il calcio e lo sport di DAZN e i film e le serie tv di HBO Max.

Gli abbonati diretti a DAZN con il piano Family avranno la possibilità di scoprire l’intero catalogo HBO Max con i suoi titoli più interessanti:da House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us, affiancati da serie cult come I Soprano e Sex and the City. Grande attesa, inoltre, per il periodo natalizio, quando sulla piattaforma HBO Max arriverà la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.

COME ATTIVARE IL PIANO BASE CON PUBBLICITÀ DI HBO MAX, SENZA COSTI AGGIUNTIVI

Il piano Base con pubblicità di HBO Max è incluso in tutti gli abbonamenti DAZN Family annuali, con pagamento in un’unica soluzione o in 12 rate, e mensili. L’offerta integrata è valida solo per i clienti diretti DAZN Family, già abbonati o di nuova sottoscrizione.

Per attivare il piano Base con pubblicità di HBO Max è sufficiente accedere alla sezione “Il mio account” sulla piattaforma DAZN e selezionare il banner promozionale dedicato. Si verrà quindi reindirizzati alla pagina di attivazione di HBO Max, dove sarà possibile completare la procedura e creare il proprio account. Una volta attivato il servizio, i contenuti saranno disponibili direttamente sull'app HBO Max o sul sito hbomax.com, utilizzando le credenziali scelte per attivare il proprio account HBO Max.

COSA PUOI SEGUIRE GRAZIE AL NUOVO BUNDLE DAZN FAMILY CON HBO MAX

Tutto lo sport di DAZN che include:

il meglio del calcio italiano (380 partite di Serie A Enilive disponibili tutte solo su DAZN, tutta la Serie BKT e il calcio femminile con tutta la Serie A Women Athora);

il grande calcio internazionale (LALIGA EA SPORTS, Liga Portugal, la Emirates FA Cup, la Copa del Rey e la library di contenuti FIFA+);

il meglio del volley italiano e internazionale, maschile e femminile, con tutte le partite della LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana femminile, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L'offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League, del Mondiale per Club e della Volleyball Nations League, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup e i prossimi Mondiali 2027;

i canali Eurosport per seguire il Grand Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros, esclusive Eurosport); il ciclismo con Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, le Grandi Classiche tra cui le Monumento Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia; le principali discipline degli sport invernali; gli appuntamenti dell’UFC e non solo;

il multisport con l’NFL;

piano Base con pubblicità di HBO Max per vivere le emozioni delle prestigiose produzioni originali di HBO come House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms, Lanterns, The White Lotus, The Last of Us, ma anche le serie cult come, I Soprano e Sex and the City. Tra i film Harry Potter, Mortal Kombat II, Superman, l'animazione di Cartoon Network e le serie italiane Portobello su Enzo Tortora, Peccato con Emanuela Fanelli e Melania Rea, recentemente presentata alla Festa del Cinema di Roma . A Natale, inoltre, arriverà su HBO Max la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.

