Serie B, Verona-Cesena in diretta tv anche gratis
La partita sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita
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Verona-Cesena, sfida inaugurale della 12esima giornata di Serie BKT, sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. L’appuntamento è previsto per venerdì 20 novembre alle 20:30 quando al Bentegodi prenderà il via un match importante per la classifica di entrambe le squadre. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita.
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