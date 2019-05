Junior League: da giovedì a sabato si assegna lo scudetto giovanile

CASTELLANA GROTTE (BARI)- È tutto pronto per l’edizione n. 28 della Del Monte® Junior League in programma a Castellana Grotte da giovedì 23 a sabato 25 maggio, con la Finalissima alle 16.30.

La manifestazione, che vivrà la propria anteprima mercoledì 22 maggio con la cena di gala e il meeting stampa, è targata per l’ottava stagione consecutiva Del Monte®, title sponsor degli eventi di Legavolley, e torna nella cittadina pugliese dopo le tre edizioni disputate dal 2015 al 2017. L’organizzazione è affidata alla Lega Pallavolo Serie A insieme alla Materdominivolley.it Castellana Grotte, in collaborazione con Fipav Puglia e Fipav Bari-Foggia ed i patrocini di Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport e Comune di Castellana Grotte.

A fare gli onori di casa, la vincitrice in carica: la Società pugliese, dopo una sconfitta in Finale e due stop in Semifinale nelle precedenti edizioni, è riuscito a sollevare per la prima volta il trofeo lo scorso anno all’Eurosuole Forum di Civitanova, sfilandolo dalle mani della Cucine Lube che, avanti due set, era poi stata superata dai pugliesi al tie break grazie ad un’incredibile rimonta.

Il PalaGrotte e Casa Materdomini, la Palestra IISS Consoli-Pinto sede annuale degli allenamenti e delle gare casalinghe dell’Accademia del Volley Giovanile di Puglia della Materdominivolley.it, ospiteranno le schiacciate delle otto squadre finaliste Under 20 che si affronteranno per la conquista del “Trofeo Massimo Serenelli”: Materdominivolley.it Castellana Grotte, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, Sir Safety Conad Perugia, Kemas Lamipel Santa Croce, Kioene Padova, Azimut Leo Shoes Modena Volley e Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni.

LA FORMULA-

La Junior League 2019 ha visto iscritte 15 squadre di Serie A Under 20. Materdominivolley.it Castellana Grotte, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, 1a, 2a e 3a classificata nella scorsa edizione, hanno avuto accesso diretto alla Final Eight. Le restanti 12 formazioni sono state suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno che hanno qualificato alla fase Finale le quattro vincenti ciascun girone (Sir Safety Conad Perugia , Kemas Lamipel Santa Croce, Kioene Padova e Azimut Leo Shoes Modena Volley). Successivamente è stata stilata una graduatoria fra le migliori seconde che si sono quindi affrontate in un tabellone di Semifinali e Finale in gara secca per la qualificazione all’ultimo posto disponibile per la Finale (Tuscania).

Le otto squadre partecipanti alla Fase Finale della Del Monte® Junior League sono state suddivise in due gironi:

I GIRONI-

Girone E



1 Materdominivolley.it Castellana Grotte

4 Sir Safety Conad Perugia

5 Kemas Lamipel Santa Croce

8 Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni

Girone F



2 Cucine Lube Civitanova

3 Itas Trentino

6 Kioene Padova

7 Azimut Leo Shoes Modena Volley

GLI IMPIANTI DI GIOCO-



Campo 1



Pala Grotte

Via Renato Dell’Andro 1 – Castellana Grotte (BA)



Campo 2



Casa Materdomini (Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto)

via Rosatella, 7 – Castellana Grotte (BA)



PROGRAMMA GARE-

Giovedì 23 maggio 2019



Campo 1 – Pala Grotte

9.00 Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena Volley

11.00 Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova

17.00 Sir Safety Conad Perugia – Kemas Lamipel Santa Croce

19.00 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni



Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto



9.00 Sir Safety Conad Perugia – Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni

11.00 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Kemas Lamipel Santa Croce

17.00 Itas Trentino – Kioene Padova

19.00 Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena Volley

Venerdì 24 maggio 2019



Campo 1 – Pala Grotte

9.30 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

11.30 Kioene Padova – Azimut Leo Shoes Modena Volley

18.30 Semifinale 1

Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto

9.30 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia

11.30 Kemas Lamipel Santa Croce – Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni

18.30 Semifinale 2

Sabato 25 maggio 2019



Campo 1 – Pala Grotte

9.00 Finale 5° – 6° posto

11.30 Finale 3° – 4° posto

16.30 Finale 1° – 2° posto

Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto



9.00 Finale 7° – 8° posto



ALBO D’ORO JUNIOR LEAGUE-



1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Sidis Baker Falconara

1993/94 Cassa di Risparmio Ravenna

1994/95 Cassa di Risparmio Ravenna

1995/96 Cassa di Risparmio Ravenna

1996/97 Sisley Treviso

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 TNT Alpitour Cuneo

1999/00 Lube Banca Marche Macerata

2000/01 Esse-Ti Carilo Loreto

2001/02 Sisley Treviso

2002/03 Sira Ancona

2003/04 Icom Latina

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 Lube Banca Marche Macerata

2007/08 Sisley Treviso

2008/09 Sisley Treviso

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Bre Banca Lannutti Cuneo

2012/13 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2013/14 Itas Assicurazioni Trentino

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Volley Treviso

2017/18 Materdominivolley.it Castellana Grotte