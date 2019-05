Civitanova e Castellana Grotte in testa ai due gironi di Junior League

CASTELLANA GROTTE (BARI)- La prima giornata della Del Monte® Junior League – “Trofeo Massimo Serenelli” ha proposto otto gare andate in scena al PalaGrotte e nella Palestra IISS Consoli-Pinto. L’edizione n. 28 della kermesse Under 20 è tornata nella cittadina pugliese dopo il precedente ciclo dal 2015 al 2017. Inizio col botto e primi verdetti al torneo organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A e la Materdominivolley.it Castellana Grotte, in collaborazione con Fipav Puglia e Fipav Bari-Foggia e i patrocini di Regione Puglia – Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport e Comune di Castellana Grotte.

Oggi sono scese in campo le otto finaliste per disputare i primi due turni. Quattro squadre si sono dimostrate più pronte delle altre staccando a tempo record i pass per le Semifinali. Si tratta di Castellana Grotte, Perugia, Civitanova e Trento. En plein dei campioni uscenti della Materdomini Volley.it Castellana Grotte e primato nel Gruppo E a 6 punti grazie alle vittorie per 3-1 su Santa Croce e Tuscania. Secondo posto a 5 punti per la Sir Safety Conad Perugia grazie al tie break vincente con i viterbesi e al successo in quattro set con i”Lupi”. Giornata magra per la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania e la Kemas Lamipel Santa Croce, rispettivamente a 1 punto e a quota 0. Nel Girone F esordio perfetto della Cucine Lube Civitanova, finalista dello scorso anno, al momento in testa a 6 punti con il 3-1 imposto alla Kioene Padova e il 3-0 centrato con la Azimut Leo ShoesModena. La Itas Trentino è seconda a 5 punti dopo il 3-1 siglato contro gli emiliani e la maratona vinta sul filo di lana contro i patavini, che occupano il terzo posto a 1 punto davanti ai modenesi, ancora a secco.

Domani, venerdì 24 maggio, sono in programma le chiusure dei gironi, decisive per gli abbinamenti degli scontri diretti. Nel tardo pomeriggio si svolgeranno le Semifinali. Sabato 25 maggio in mattinata sono previste le Finali dalla 3a all’8a posizione, sfide che faranno da preludio all’assegnazione del “Trofeo Massimo Serenelli”. A sancire i nuovi campioni della più importante competizione nazionale giovanile sarà la resa dei conti in scaletta alle 16.30 sul campo del PalaGrotte.

RISULTATI PRIMA GIORNATA DEL MONTE® JUNIOR LEAGUE-

Girone E

Sir Safety Conad Perugia – Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni 3-2 (21-25, 25-22, 21-25, 26-24, 15-10)

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (25-17, 20-25, 25-13, 25-23)

Sir Safety Conad Perugia – Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (17-25, 25-22, 25-21, 25-10)

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Maury’s Italiana Tuscania Assicurazioni 3-1 (25-17, 25-15, 16-25, 25-19)

Girone F

Itas Trentino – Azimut Leo Shoes Modena Volley 3-1 (25-20, 14-25, 25-23, 25-22)

Cucine Lube Civitanova – Kioene Padova 3-1 (25-20, 25-18, 15-25, 25-18)

Itas Trentino – Kioene Padova 3-2 (25-18, 23-25, 20-25, 26-24, 16-14)

Cucine Lube Civitanova – Azimut Leo Shoes Modena Volley 3-0 (27-25, 25-16, 26-24)

LE CLASSIFICHE-

Girone E

Materdominivolley.it Castellana Grotte 6, Sir Safety Conad Perugia 5, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 1, Kemas Lamipel Santa Croce 0.

Girone F

Cucine Lube Civitanova 6, Itas Trentino 5, Kioene Padova 1, Azimut Leo Shoes Modena 0

CALENDARIO DELLE PROSSIME GIORNATE-

Venerdì 24 maggio 2019

Campo 1 – Pala Grotte

9.30 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

11.30 Kioene Padova – Azimut Leo Shoes Modena Volley

18.30 Semifinale 1

Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto

9.30 Materdominivolley.it Castellana Grotte – Sir Safety Conad Perugia

11.30 Kemas Lamipel Santa Croce – Maury’s Italiana Tuscania

18.30 Semifinale 2

Sabato 25 maggio 2019

Campo 1 – Pala Grotte

9.00 Finale 5° – 6° posto

11.30 Finale 3° – 4° posto

16.30 Finale 1° – 2° posto

Campo 2 – Palestra I.I.S.S. Consoli-Pinto

9.00 Finale 7° – 8° posto