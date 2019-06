Gioca Voley S3, festa di bambini alla Farnesina

ROMA- È stata la solita grande festa. L'evento "Gioca Volley S3" organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Roma allo stadio della Farnesina con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio, ha vissuto una mattinata di grande entusiasmo alla presenza di oltre 500 bambini delle scuole elementari e medie.

Una manifestazione che ha concluso simbolicamente la lunga stagione della pallavolo negli istituti della Capitale e della provincia che parte dai Campionati Studenteschi e si sviluppa con i tornei scolastici e con il Volley Scuola-Trofeo Acea, competizione organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Lazio da 26 anni. Mercoledì 5 giugno gli alunni hanno giocato all'aperto sui campetti allestiti per l'occasione, con l’unico obiettivo di divertirsi e condividere la passione per il volley, parallelamente alle finali del Palio dei Municipi che ha visto trionfare il Valente per le scuole medie e il Piazza Capri per le elementari. Il Palio è l’importante torneo di pallavolo organizzato dalla Commisione Scuola e Attività Promozionale del CT FIPAV Roma, rivolto alle classi quinte elementari e prime medie. Si articola tradizionalmente in tre diverse fasi: una d'Istituto, una Municipale e una Finale a maggio 2019 in cui le classi delle scuole vincenti che rappresentano i Municipi, si incontreranno per aggiudicarsi il titolo di Campione Capitolino.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FIPAV ROMA CLAUDIO MARTINELLI-

« Siamo davvero felici per il successo di una manifestazione pluriennale in grado di coinvolgere e far divertire centinaia di bambini a pochi giorni dalla fine delle scuola. La pallavolo ha sempre avuto un rapporto speciale con il mondo dell'istruzione e ogni anno questa simbiosi si rafforza per il tramite di questi eventi. Ringrazio tutti gli alunni coinvolti e un grazie speciale da parte mia e da tutto il Comitato non può che andare ai docenti e ai dirigenti scolastici. Senza la loro passione nulla sarebbe possibile ».

IL PODIO DEL PALIO DEI MUNICIPI 2019 (tra parentesi il Municipio)

SCUOLE MEDIE

1° IC Valente (5)

2° IC Montessori (3)

3° IC Rizzo (1)

SCUOLE ELEMENTARI

1° IC Piazza Capri (3)

2° IC Nostra Signora del Suffragio (6)

3° IC Giustiniana (15)