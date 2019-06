A Luciano Cecchi il premio Coni Lazio

SANTA SEVERA (ROMA)-Nel suggestivo scenario del Castello di Santa Severa il direttore eventi della FIPAV Lazio Luciano Cecchi ha ricevuto il premio CONI Lazio 2018. Un riconoscimento speciale, il più importante tra quelli riservati ai dirigenti, intitolato alla memoria di Cosimo Impronta. Luciano Cecchi è stato premiato dal Presidente CONI Lazio Riccardo Viola, da Roberto Tavani della Regione Lazio (il premio è inserito negli eventi di "Compagni di Sport", iniziativa promossa proprio dalla Regione) dal Presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi e dai figli di Cosimo Impronta, uno dei dirigenti più apprezzati del panorama italiano, scomparso nel 2003. Presente all'evento anche il Presidente FIPAV Roma Claudio Martinelli.

LA STORIA SPORTIVA DI LUCIANO CECCHI-

La carriera di Luciano Cecchi è iniziata come docente di educazione fisica. Ha incontrato il Volley più di 50 anni fa all'Oratorio Gerini. Dal 1967 al 1975 è stato giocatore della squadra PSG Gerini di Roma, poi ne è divenuto l'allenatore portandola fino alla Serie C1. Nell'82-83, chiusa l'attività sportiva all'oratorio, trasferisce la squadra alla Casal de' Pazzi, oggi Volleyrò (punto di riferimento giovanile in Italia), diventando in seguito dirigente della stessa fino alla fine degli anni '80. Dal 1989 al 1992 assume il ruolo di Presidente della Commissione Nazionale Allenatori della FIPAV, dal 1993 al 2008 è Presidente del Comitato Regionale Lazio (nel 1994 da vita il Volley Scuola-Trofeo Acea, il più grande torneo di pallavolo per le scuole superiori), poi dal 2008 al 2012 ha ricoperto il ruolo di vice presidente della FIPAV Nazionale e, dal 2012 al 2017, Consigliere Nazionale FIPAV.

In occasione degli Europei 2005 e dei Mondiali 2010, 2014 e 2018 assume l'incarico di Direttore Esecutivo dei quattro grandi eventi. Nella lunga carriera dirigenziale, Luciano Cecchi ha ottenuto diversi riconoscimenti prestigiosi ed è stato insignito dal CONI nel 2008 della Stella d'Oro al Merito Sportivo.

LE PAROLE DI LUCIANO CECCHI-

« Questo premio lo dedico ai Comitati, ai loro Presidenti e a tutte le società del territorio che rendono il movimento della pallavolo a dir poco unico, dai bambini fino ad arrivare alla Nazionale. Il nostro sport coniuga cultura, agonismo, etica, fair play e grandi emozioni. Speriamo di poter regalare a tutto il Volley del Lazio ancora tante belle soddisfazioni nel futuro ».