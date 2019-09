Gli arbitri di Serie A si radunano a Tivoli

TIVOLI (ROMA)- Il Comitato Regionale FIPAV Lazio organizza per sabato 21 e domenica 22 settembre due giornate di formazione altamente qualificata per tecnici, atleti e dirigenti presso il Grand Hotel Duca D’Este, Via Nazionale Tiburtina, 330 a Tivoli Terme. Alla presenza di docenti riconosciuti a livello nazionale e delle autorità federali, si terranno due corsi: il primo è un corso residenziale intensivo di due giornate ("Il dirigente di società"), il secondo è un aggiornamento base ("Il dirigente in campo").

La FIPAV Lazio ospiterà, sempre a Tivoli, anche il raduno pre campionato degli arbitri di Serie A, da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Parteciperanno 135 persone: 103 arbitri, 20 delegati arbitrali, più di 10 membri del Settore Nazionale Ufficiali di Gara. Il CR Lazio, grazie alla Commissione Regionale Ufficiali di Gara guidata da Stefano Cesare, contribuirà in maniera concreta all'organizzazione dell'evento, una tre giorni di incontri e formazione per permettere ai direttori di gara della Fipav di arrivare preparati nel migliore dei modi a questa nuova e importante stagione sportiva. Saranno presenti Luigi Roccatto, responsabile nazionale ufficiali di gara, e Fabrizio Pasquali, responsabile degli arbitri di Serie A.

« Questo progetto nasce da una collaborazione tra il settore nazionale, il Comitato Regionale Lazio e il Comitato Territoriale di Roma - le parole di Stefano Cesare, arbitro impegnato in questi giorni nella World Cup femminile in Giappone - Per la prima dopo tanti anni torna sul territorio il primo raduno del pre-campionato. Sarà un appuntamento utile per il solito confronto costruttivo, ma anche per effettuare i test atletici e fisici curati da equipe specializzate ».