Gioca Volley S3 in Sicurezza chiude il 2019 ad Ancona

ANCONA- Il tour della sicurezza ferroviaria, della schiacciata e del divertimento punta su Ancona. Appuntamento fissato per l’11 e il 12 dicembre quando al PalaRossini scatterà l’ora del Gioca Volley S3 in Sicurezza, il circuito organizzato da Ansf, Polfer e Fipav con il supporto di Kinder Joy of Moving. Da Lecce a Verona passando per Maida e Tito, il Gioca Volley S3 in Sicurezza si appresta a vivere, nel capoluogo di regione marchigiano, l’atto conclusivo di un evento che, in sei mesi, ha toccato quattro regioni e coinvolto già 15mila giovanissimi. Tutti sottorete per schiacciare ed imparare utili consigli circa la sicurezza ferroviaria che, nell’ultimo momento dell’anno, sarà fortemente caratterizzata dall’area prenatalizia che renderà ancor più magica l’atmosfera del PalaRossini. Un evento ulteriormente impreziosito dalla presenza in contemporanea di un tris di testimonial di primo livello. Oltre ad Andrea Lucky Lucchetta, ad Ancona scenderanno, infatti, in campo anche Samuele Papi e Giacomo Giretto. Tre campioni per una due giorni che si preannuncia imperdibile e all’insegna di divertimento e sicurezza ferroviaria.