Casa FIPAV Lazio ricorda lo scudetto di Roma

ROMA- Sono passati 20 anni dal 17 maggio del 2000. Il giorno in cui la Piaggio Roma Volley, in un PalaEur stracolmo di gente e di entusiasmo, conquistava lo scudetto del Giubileo di pallavolo maschile scrivendo una pagina storica per tutto lo sport capitolino. Gli appassionati di pallavolo non hanno mai dimenticato quell’impresa e il Comitato Regionale ha deciso così di dedicare una puntata speciale del programma “Casa FIPAV Lazio” al ventennale del tricolore.

Il talk show della Pallavolo Laziale andrà in onda, in diretta, martedì 19 maggio alle ore 18.30 sulla pagina Facebook FIPAV Lazio. Insieme al presidente Andrea Burlandi interverranno Vittorio Sacripanti, direttore generale della Piaggio Roma (fu l’architetto di quel meraviglioso successo), i campionissimi del volley Marco Bracci e Andrea Gardini – rispettivamente capitano-schiacciatore e centrale, entrambi tre volte campioni del mondo con la Generazione dei Fenomeni guidata da Julio Velasco – e Adriano Paolucci, palleggiatore, uno dei romani della squadra.

« Sarà incredibile rivivere quelle emozioni – ha dichiarato Burlandi – accoglieremo questi straordinari campioni nel nostro salotto online. Sarà un’occasione per raccontare aneddoti di una grande stagione e direi, in generale, di una grande annata per tutta la pallavolo del territorio ».

Per chi ebbe la fortuna di partecipare al “Giorno perfetto” da protagonista e per quei 15.133 spettatori presenti, record ancora oggi imbattuto per una finale scudetto di pallavolo in Italia, il 17 maggio 2000 resterà per sempre una data indimenticabile. Proveremo a riviverla “a distanza”, nell’attesa di una festa – questa dal vivo – che sarà possibile non appena le nostre vite torneranno alla normalità.