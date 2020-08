Youth America's Cup 2021, ecco i piani della Fiv

ROMA - La Federazione Italiana Vela assicura supporto concreto a una nuova sfida, quella dello Yacht Club Costa Smeralda per portare un giovane equipaggio italiano (due atleti e due atlete) alla Youth America's Cup di Auckland nei primi mesi del 2021, con un team chiamato Young Azzurra. Dopo Luna Rossa Prada Pirelli Team e il Circolo della Vela Sicilia, primo sfidante e challenger of record della XXXVI America's Cup, un altro club velico affiliato alla FIV si lancia in un progetto internazionale di grande rilevanza, a conferma dello stato di salute della vela italiana.

La Youth America's Cup è una regata organizzata dallo yacht club Defender dell'America's Cup, il Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland e si svolgerà a bordo di barche foiling monotipo dal 18 febbraio al 12 marzo 2021, inserendosi tra le fasi conclusive della Prada Cup, le regate per la selezione dello sfidante al Defender e l'America's Cup propriamente detta in programma a partire dal 6 marzo 2021.