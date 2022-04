Benelli e Papi candidati per l'Hall of Fame

ROMA- È stato annunciato oggi l'elenco dei candidati per l'induzione nell’ International Volleyball Hall of Fame 2022. Tra i 14 nomi, sono presenti anche due leggende già inserite nella Hall Of Fame della pallavolo italiana: Manuela Benelli e Samuele Papi. L’annuncio di che entrerà a far parte nell’IVHOF sarà comunicato a maggio, mentre la cerimonia di premiazione è prevista sabato 22 ottobre 2022 e sarà trasmessa in diretta streaming per tutti coloro che non potranno recarsi a Holyoke (Stati Uniti).