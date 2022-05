Lo staff della Nazionale alla scoperta del Lazio nel Regional Day

GUIDONIA (ROMA)- Ancora una giornata di lavoro intensa per il CQR Lazio femminile. Le ragazze più talentuose della regione si sono ritrovate al Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio per un Regional Day , il secondo della stagione, di lavoro insieme allo staff della nazionale. Dopo il Trofeo dei Territori, andato in scena sempre nel palazzetto di Guidonia lo scorso 25 aprile, l'appuntamento del Centro di Qualificazione Regionale si è trasformato in un'ulteriore occasione per saggiare il livello delle atlete e per rinnovare un momento di socialità sportiva dopo i due anni di pandemia e di stop delle attività.

Il gruppo, formato da 31 atlete, si è allenato durante l'intero pomeriggio.

« Queste ragazze molto giovani sono state influenzate tanto dalla pandemia nel loro sviluppo tecnico e motorio. Sono importanti questi momenti per ritrovarsi tra compagne, tra avversarie anche nella condivisione di un obbiettivo comune » , ha dichiarato il Direttore Tecnico delle Nazionali Femminili Giovanili, Marco Mencarelli.

« E' fondamentale - ha aggiunto - il loro sviluppo in termini di personalità, però bisogna ribadire l'importanza del fattore tecnico e motorio prima di quello temperamentale. Il Lazio si è attestato negli ultimi anni come una delle regioni che ha prodotto di più e questo si vede sia al Trofeo delle Regioni sia nella crescita generale del settore giovanile ».

Parole riprese anche da Pasquale D'Aniello, Coach della Nazionale Femminile Under 17:

« Durante la pandemia abbiamo tenuto duro continuando con il contatto quotidiano e periodico, anche a distanza, con la pallavolo di base. Tornare sul territorio è decisivo per tutti, soprattutto per le ragazze perché riesce a motivarle tantissimo. Quello che analizziamo in questi incontri è capire il loro sviluppo e la loro evoluzione come atlete, ci piace soprattutto riscontare disponibilità e ambizione ».

Grande soddisfazione dopo il Regional Day anche per Simonetta Avalle, Selezionatrice Regionale:

« Il Trofeo dei Territori dello scorso 25 aprile è stata un grande festa di sorrisi, di persone e di umanità. Per queste ragazze oggi è stato un qualcosa di unico avere a che fare con professionisti del calibro di Mencarelli e D'Aniello, ho detto loro di godersi questo momenti. La pandemia ci ha fermato, è vero, ma adesso dobbiamo metterci tutto questo alle spalle e dobbiamo ritrovare quella voglia e quella contentezza che ci dimostrano le ragazze ogni volta che vengono in palestra ».

A chiosa della giornata le dichiarazioni del Presidente Fipav Lazio, Andrea Burlandi:

« E' un grande privilegio aver avuto oggi la supervisione di professionisti come Marco Mencarelli e Pasquale D'Aniello, perché con i loro consigli le nostre ragazze non potranno far altro che migliorare. La risposta da parte della società è stata ottima e vediamo prospetti molto interessanti. Ci auguriamo che la qualità vista oggi possa tradursi in risultati nel prossimo futuro ».

All'organizzazione dell'evento ha collaborato la società ospitante, Energheia Volley.

LE ATLETE CONVOCATE-

GRUPPO 1

Baleva Alexandra Nikolaeva - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Battaiola Claudia - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Bovolenta Arianna - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Buzzeo Martina - Asd Volley Friends Roma

Di Luzio Clelia - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Forte Alessia - Asd Volley Friends Roma

Franchini Martina - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Hernandez Suarez Vanessa - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Masucci Beatrice - Asd Volley Friends Roma

Panella Clarissa - Asd Priverno Volley

Pellegrini Chiara - Volley Group Roma Asd A.R.L.

Rauso Asia - A.S.D.Volley Ball Club Viterbo

Roccoli Matilde - Asd Volley Friends Roma

Vitocco Maria Vittoria - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

GRUPPO 2

Andolfi Isabella - Asd Volley Friends Roma

Bonafede Carola - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Camilli Cristina - Asd Civitavecchia Volley

De Matteis Francesca - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Faedda Alessia - Asd Civitavecchia Volley

Fratini Alice - Volley Group Roma Asd A.R.L.

Gambelli Sara - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Garbuglia Lucia - A.S.D.Volley Ball Club Viterbo

Grechi Vittoria - A.S.D.Pallavolo Civitavecchia

La Rocca Giorgia - A.S.D. Nuova Pallavolo Fondi

Lupoli Chiara - Asd Volley Friends Roma

Malandruccolo Federica - Pallavolo Futura Terracina '92

Marinucci Ludovica - Asd Volley Friends Roma

Maschietto Lucia - A.S.D.Pallavolo Civitavecchia

Milioni Sofia - A.S.D.Pallavolo Civitavecchia

Sawa Maria - Asd Volleyro' Casal De Pazzi

Totteri Sophie - A.S.D. Duemila12