Samuele Papi nella Hall of Fame mondiale

ROMA-L’ International Volleyball Hall of Fame ha annunciato i nomi dei nuovi membri per l’edizione 2022. La cerimonia di premiazione dell’IVHF si svolgerà sabato 22 ottobre 2022 a Holyoke (Stati Uniti).

Con grande orgoglio per la pallavolo italiana, tra i neo-eletti, spicca il nome di Samuele Papi, leggenda del volley mondiale già inserito nella Hall Of Fame italiana. Papi è l’unico atleta italiano ad aver ottenuto 4 medaglie olimpiche: Argento 1996, Bronzo 2000, Atene 2004 e Londra 2012. Due, invece, i Mondiali conquistati (1994 e 1998) e tre medaglie d'oro ai Campionati Europei.

Gli altri eletti per la classe 2022 sono: la tre volte medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Kerri Walsh (Stati Uniti); l’allenatore Bernardo Rezende (Brasile), il fondatore e primo presidente del World ParaVolley Pieter Joon (Paesi Bassi), l’ex DT della Federazione Olandese e membro del Comitato Tecnico FIVB Peter Murphy (Paesi Bassi) e la tre volte olimpica e medaglia di bronzo Fernanda Venturini (Brasile).