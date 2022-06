L' S3 fa tappa a Bari

BARI -Prosegue il tour della schiacciata targato Volley S3 . Dopo il grande successo di Capaci, il villaggio è pronto per una nuova tappa. Sarà infatti il Palazzetto dello Sport del Cus di Lungomare Starita a Bari ad ospitare il secondo appuntamento del circuito 2022 organizzato dal settore promozione della Federazione Italiana Pallavolo.

Il calore e la passione della Puglia faranno, dunque, da cornice domani 11 giugno all’evento cui prenderanno parte più di 1500 giovani atleti e che promuoverà i principi fondamentali del divertimento e della sana pratica sportiva. Appuntamento, all’evento organizzato in collaborazione con il CR FIPAV Puglia e dal CT Bari-Foggia, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 sui quattro campi allestiti per l’occasione in compagnia di Andrea Lucchetta che insieme al suo “cartoon” Lucky abbraccerà i piccoli della pallavolo.

Il villaggio del Volley S3 a Bari rappresenta una tappa di un percorso più ampio di avvicinamento ai Campionati Europei Under 21 femminili, evento di punto della stagione del volley in Puglia.

IL CALENDARIO-

11 giugno – Bari

28 settembre – Trento

21 settembre – Imola (BO)

4 ottobre – L’Aquila