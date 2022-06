A Siderno il Memorial Carla Rossi di S3

SIDERNO (REGGIO CALABRIA)-Domani, 13 giugno, scatterà l’ora del Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 3vs3 di primo e secondo livello. Da quest'anno la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di intitolare il Trofeo dedicato ai giovani pallavolisti alla memoria di Carla Rossi, scomparsa lo scorso anno. Per oltre 40 anni Carla è stata una delle figure di riferimento nell'organizzazione della Fipav e in particolare del settore Scuola e Promozione. La dedizione e la passione, con le quali si è dedicata allo sviluppo delle attività giovanili, rappresentano dei valori fondamentali per la Fipav.