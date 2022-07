Ecco i dodici roster di SuperLega

BOLOGNA - Oggi, l’Ufficio Tesseramento operativo allo Zanhotel Centergross di Bentivoglio (BO) ha chiuso i battenti del rush finale al Volley Mercato alle ore 17.00. I giocatori italiani tesserati successivamente potranno giocare solo dopo la terza giornata. In serata è previsto il termine per la chiusura dei tesseramenti di Serie A2 e A3, mentre domani, 21 luglio, alle 14.30, avrà luogo la “Presentazione Stagione e Calendari 2022/2023” del 78° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca, evento che sarà caratterizzato da sorprese, intrattenimento e ospiti per iniziare al meglio la nuova stagione.

I ROSTER DI SUPERLEGA CREDEM BANCA 2022/23 -

Top Volley Cisterna



Baranowicz Michele (P), Bayram Efe (S), Catania Damiano (L), Dirlic Petar (S), Mattei Andrea (C), Rossi Andrea (C), Sedlacek Marko (S), Staforini Matteo (L), Zanni Michael (P), Zingel Aidan (C).

Cucine Lube Civitanova

Anzani Simone (C), Balaso Fabio (L), Bottolo Mattia (S), Chinenyeze Barthelemy (C), D’Amico Francesco (L), De Cecco Luciano (P), Diamantini Enrico (C), Garcia Fernandez Gabi (S), Gottardo Mattia (S), Nikolov Aleksandar (S), Sottile Daniele (P), Viana Santos Isac (C), Yant Herrera Marlon (S), Zaytsev Ivan (S).



Allianz Milano



Bonacchi Federico (P), Colombo Luca (L), Ebadipour Milad (S), Ishikawa Yuki (S), Loser Agustin (C), Mergarejo Hernandez Osniel Lazaro (S), Patry Jean (S), Pesaresi Nicola (L), Piano Matteo (C), Porro Paolo (P), Vitelli Marco (C).

Modena Volley



Bossi Elia (C), Gollini Riccardo (L), Krick Tobias (C), Lagumdzija Adis (S), Mossa De Rezende Bruno (P), Ngapeth Earvin (S), Pope Lorenzo Antonio Larry (S), Rinaldi Tommaso (S), Rossini Salvatore (L), Sala Lorenzo (S), Salsi Nicola (P), Sanguinetti Giovanni (C), Stankovic Dragan (C).

Vero Volley Monza



Beretta Thomas (C), Davyskiba Vlad (S), Di Martino Gabriele (C), Federici Filippo (L), Gaggini Marco (L), Galassi Gianluca (C), Grozer Georg Jr (S), Karyagin Denis (C), Gil Kreling Fernando Cachopa (P), Maar Stephen Timothy (S), Magliano Lorenzo (S), Pirazzoli Matteo (L), Szwarc Arthur (S), Visic Petar (P).



Pallavolo Padova

Asparuhov Asparuh (S), Canella Andrea (C), Cengia Riccardo (S), Crosato Federico (C), Desmet Mathijs (S), Gardini Davide (S), Guzzo Tommaso (S), Lelli Matteo (L), Petkovic Dusan (S), Saitta Davide (P), Takahashi Ran (S), Volpato Marco (C), Zenger Julian (L), Zoppellari Francesco (P).

Sir Safety Susa Perugia

Cardenas Morales Julio Cesar (S), Colaci Massimo (L), Giannelli Simone (P), Resende Gualberto Flavio (C), Herrera Jaime Jesus (S), Leon Venero Wilfredo (S), Mengozzi Stefano (C), Piccinelli Alessandro (L), Plotnytskyi Oleh (S), Ropret Gregor (P), Russo Roberto (C), Rychlicki Kamil (S), Semeniuk Kamil (S), Solé Sebastian (C).

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Alonso Roamy (C), Basic Luka (S), Brizard Antoine (P), Caneschi Edoardo (C), Cester Enrico (C), De Weijer Freek (P), Gironi Fabrizio (S), Hoffer Nicolò (L), Leal Yoandy (S), Santos De Souza Ricardo Lucarelli (S), Recine Francesco (S), Romanò Yuri (S), Scanferla Leonardo (L), Simon Robertlandy (C).

Emma Villas Aubay Siena

Biglino Omar (C), Bonami Federico (L), Finoli Juan Ignacio (P), Mazzone Daniele (C), Pereyra Federico (S), Petric Nemanja (S), Ngapeth Swan (S), Pinali Giulio (S), Pinelli Riccardo (P), Pochini Filippo (L), Raffaelli Giacomo (S), Ricci Fabio (C), Van Garderen Maarten (C).

Gioiella Prisma Taranto

Alletti Aimone (C), Andreopoulos Charalampos (S), Antonov Oleg (S), Cottarelli Francesco (P), Ekstrand Hampus (S), Falaschi Marco (P), Gargiulo Giovanni Maria (C), Larizza Jacopo (C), Loeppky Eric (S), Lucconi Manuele (S), Pierri Francesco (L), Rizzo Marco (L), Stefani Tommaso (S).

Itas Trentino

Berger Martin (C), Cavuto Oreste (S), Depalma Niccolò (P), D’Heer Wout (C), Dzavoronok Donovan (S), Kaziyski Matey (S), Laurenzano Gabriele (L), Lavia Daniele (S), Lisinac Srecko (C), Michieletto Alessandro (S), Nelli Gabriele (S), Pace Domenico (L), Podrascanin Marko (C,) Sbertoli Riccardo (P).

WithU Verona



Bonisoli Pietro (L), Cortesia Lorenzo (C), Jensen Mads Kyed (S), Keita Noumory (S), Gaggini Marco (L), Magalini Giulio (S), Grozdanov Alex (C), Mosca Leandro (C), Mozic Rok (S), Vieira De Oliveira Raphael (P), Perrin John Gordon (S), Sapozhkov Maksim (S), Spirito Luca (P), Zanotti Andrea (C).