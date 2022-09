Il volley protagonista allo Sportcity Day

ROMA- La pallavolo sarà la grande protagonista della seconda edizione dello Sportcity Day, l'evento ideato e realizzato da Fondazione Sportcity, che si svolgerà domenica 18 settembre in 36 città italiane. Sarà una giornata di promozione sportiva gratuita che coinvolgerà spazi urbani, parchi, lungomare, con decine di migliaia di cittadini pronti a divertirsi praticando oltre 60 attività sportive, con il volley protagonista praticamente in ogni città. Reti e campi saranno allestiti ovunque e in alcune città ci saranno anche rappresentative dei club della massima serie, come ad esempio a Roma con il coinvolgimento della squadra femminile di A2.