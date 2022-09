"Stop Abuse": lo sport in campo contro gli abusi con Vero Volley

MONZA- Domenica 18 settembre 2022 il Parco Martesana sarà il luogo principale delle riprese di “Stop Abuse” la campagna sociale per la lotta contro gli abusi nello sport: decine di ragazzi che praticano baseball, calcio, basket, rugby, pallavolo, softball, calcio integrato, sport rotellistici e arrampicata sportiva saranno i protagonisti dello spot che sarà realizzato da Claudio Casazza e Insolito Cinema per conto dell’associazione Cavallo Rosa – Change the Game.

Le immagini di sport non parleranno di agonismo ma veicoleranno l’idea dello sport non competitivo dove prevalgono l’amicizia, la comunanza, la passione. Lo sport come gioco e stare insieme non vincolato al solo risultato.

Gli atleti provengono dalle squadre appartenenti alla Federazione Italiana Rugby, alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla Federazione Italiana Softball e Baseball, alla Federazione Arrampicata Sportiva e al Consorzio Vero Volley, sempre in prima linea nel contrasto e nella prevenzione degli abusi nello sport. Le società coinvolte sono tante e si può essere orgogliosi di avere una rappresentanza del calcio integrato con l’adesione degli Insuperabili, una straordinaria realtà italiana che conta 17 sedi e 650 calciatori con disabilità. Un impegno corale che testimonia la comune volontà di proteggere i bambini e le bambine nello Sport da ogni forma di violenza e abuso.

Sottolineano i promotori del progetto: « Un grazie speciale al Centro Sportivo Cameroni per l’assistenza e i campi e a David Vezzoni, animatore del progetto No League. Senza Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, inoltre, non sarebbe stato possibile organizzare e attuare questo progetto. E a lei va la riconoscenza e la gratitudine di Change The Game e di tutto il gruppo di supporto. Grazie anche ai volontari, ai genitori, agli accompagnatori e ai tecnici e naturalmente ai ragazzi e alle ragazze che hanno aderito con gioia ed entusiasmo ».

Sono loro i veri protagonisti: oltre che nelle attività sportive svolte sia in strada che in campi da gioco veri e propri, i giovani atleti saranno impegnati anche nella realizzazione di un “murale” sulla parete esterna della Cascina Martesana che porterà proprio la scritta “Stop Abuse in Sport”. Sarà una scritta gigantesca su un muro che servirà a stimolare la riflessione collettiva sul problema per essere un punto di riferimento della città nella lotta contro gli abusi sui minori in ambito sportivo, per l’inclusione e contro ogni forma di discriminazione.

Lo spot sarà poi accompagnato nelle diverse versioni, da Instagram alla televisione, da un brano di Giovanni Faggionato, ex rugbista, adesso musicista ispirato. Un brano hip hop con la musica e testo creati esclusivamente per questo spot.

La Zona 2 di Milano sarà il luogo della campagna. Infatti, lo spot sarà girato al Parco Martesana (detto anche Parco Martiri della Libertà iracheni e vittime del terrorismo) e al Centro Sportivo Cameroni di Gorla che è luogo di sport ma anche di aggregazione fondamentale per il quartiere. La campagna ha ottenuto anche il patrocinio del Municipio 2 del Comune di Milano.

Il progetto è l’ultima tappa di un percorso importante di Cavallo Rosa – Change The Game, realizzato insieme al CIPM (Centro Italiano per la promozione della Mediazione), con il sostegno del Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito della campagna nazionale Giochiamo d’Anticipo, tesa a proteggere i bambini e le bambine da ogni forma di abuso nello sport.

Lo spot sarà presentato, una volta ultimato il montaggio, in una conferenza stampa a Milano alla quale prenderanno parte tutti i protagonisti di un lavoro senza precedenti in Italia.