Concluso a L'Aquila il tour 2022 dell'S3

Sui 6 campi allestiti, i ragazzi hanno avuto modo di giocare e conoscere meglio il progetto Volley S3, attraverso il quale la Federazione Italiana Pallavolo vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica della pallavolo. Come di consueto presenti nel Villaggio della schiacciata anche i partner del progetto: Decathlon Italia, che è “Fornitore Ufficiale” del Volley S3 e Coldiretti che ha distribuito per l’occasione una merenda a chilometro zero a tutti i ragazzi presenti.

La manifestazione, che rientra nel calendario di eventi di L’Aquila Città europea dello Sport 2022, è stata organizzata grazie al supporto del CR FIPAV Abruzzo, del CT Abruzzo Nord Ovest e il Miur della Regione Abruzzo.

La tappa è stata salutata con grande soddisfazione dal direttore generale USR Abruzzo Massimiliano Nardocci:

« E’ stata una bellissima iniziativa, una giornata di festa per oltre mille bambini. Le scuole, le famiglie e i docenti coinvolti hanno risposto con grande entusiasmo e questo denota una gran voglia di riprendere con le attività in socialità. In futuro abbiamo l’intenzione di organizzare altri eventi come questi ».

Soddisfazione per la riuscita della giornata di sport anche da parte del presidente del CR Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo:

« Sono molto felice di avere oggi qui a L’Aquila il villaggio del Volley S3, lo abbiamo voluto fortemente e l’entusiasmo di questi bambini ci ripaga degli sforzi organizzativi. Questa spettacolare location chiude, secondo me, degnamente la stagione del Volley S3. Con questo evento dedicato ai più piccoli concludiamo in Abruzzo una stagione entusiasmante ».

«Ringrazio innanzitutto la Federazione Italiana Pallavolo e i tanti che hanno organizzato questa giornata di sport nella nostra città - ha aggiunto Vito Colonna l’assessore allo sport del comune de L’Aquila- la partecipazione dei ragazzi è stata straordinaria. Colgo l’occasione per portare i saluti del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale. L’Aquila, città Europea per lo Sport 2022, in questo anno ha organizzato diversi eventi sportivi di rilievo. Questo evento è sicuramente uno dei più belli perché ha coinvolto i più piccoli e perché ha visto la partecipazione di tantissimi bambini desiderosi di provare questo sport ».

Il tour 2022 volge quindi al termine dopo aver fatto tappa a Capaci (PA), Bari, Imola (BO), Trento e, appunto, L’Aquila. Durante questo tour, ripartito dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia, i campi di Volley S3 sono stati presi d’assalto dall’entusiasmo delle migliaia di giovanissimi atleti che ogni giorno animano le palestre, ma anche da tantissimi bambini che hanno avuto modo di conoscere questa disciplina sportiva.