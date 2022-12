Roma si arrende a Tuscania solo al quinto set

ROMA-Proprio sul più bello. La Smi Roma Volley avanti 2-1 contro Tuscania nel derby laziale viene sconfitta dalla stessa compagine viterbese al quinto set. Una rincorsa che si ferma sul più bello. Si perché la squadra di Budani ha giocato una prima parte di gara davvero molto buona con un rendimento alto e un gioco molto efficace. Perso il primo set nel rush finale, i giallorossi non si sono dati per battuti e hanno disputato un grande secondo set. In parità il terzo parziale è stato un autentico susseguirsi punto su punto fino alla fine con la fase break di Roma che ha avuto il sopravvento e gli errori di Tuscania hanno fatto il resto. Ma, una volta in vantaggio sul 2-1, Roma non è riuscita a incidere dal 21-20 del quarto set. Nel quinto la luce si è spenta, Tuscania invece è stata brava a invertire la rotta e dominare la cena. Un buon punto tutto sommato anche un po’ di amaro in bocca rimane. Il pensiero del tecnico Mauro Budani.