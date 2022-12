Roma batte Marcianise in rimonta

GUIDONIA (ROMA)- Ancora una “remuntada”, ancora una vittoria di rincorsa per la Smi Roma che batte per 3-1 Marcianise in un match dai tanti risvolti. Un successo importante contro un avversario diretto, tre punti fondamentali per la classifica e soprattutto per dare forza e sostegno a un cammino che seppur tra alti e bassi è comunque positivo. Roma parte male, poi a metà secondo set scatta la molla. Budani mette dentro forze nuove che fanno cambiare l’esito della partita dal punto di vista tattico, ma anche mentale. Sesta vittoria su dodici gare. Nel primo set Roma gioca male, sbaglia molto, è fallosa nella costruzione e in fase break. Marcianise si fa rispettare e vola via poi nel rush finale Roma si sveglia dal torpore, annulla due palle set, ma è troppo tardi (25-23). Il secondo inizia come il primo, la Smi va sotto di sei punti. Poi entrano Mercanti al servizio e De Fabritiis e la musica cambia, Roma rimonta, inverte la rotta e si lancia in un gioco preciso, efficace, muro e difesa funzionano, così è parità. Nel terzo solo Roma in campo che vola sul +7 nel massimo vantaggio, con un servizio efficace di Cicchinelli, Rossi è micidiale, Alfrieri orchestra, la squadra gira e va in vantaggio. Nel quarto ormai l'inerzia del match è tutta per Roma che chiude senza particolari patemi.