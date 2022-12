ROMA-Sale l'attesa per il più grande evento pallavolistico di Natale. Domenica 18 dicembre, in 15 diversi impianti dislocati tra Roma e provincia, si terrà "Natale Sotto Rete con il Volley S3", la manifestazione dedicata ai bambini del Volley S3 (fascia d'età 5-12 anni) che a pochi giorni dalle feste riempirà di entusiasmo le palestre della Capitale e della Città Metropolitana. Un evento all'insegna della condivisione e della socializzazione, che vedrà la forte collaborazione tra la FIPAV Roma presieduta da Claudio Martinelli, la FIPAV Lazio guidata da Andrea Burlandi, le società sportive che hanno messo a disposizione le location (dopo il bando indetto dal CT Roma) e Roma Capitale, che per il tramite dell'assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, al Turismo e alla Moda, Alessandro Onorato, sostiene attivamente una manifestazione che coinvolgerà migliaia di piccoli tesserati in una domenica di festa, durante la quale i piccoli atleti potranno giocare insieme e scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie.