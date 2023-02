In 2200 al “Il Carnevale del Volley S3 ”,

ROMA-In 2200 hanno affollato i campetti dell’evento “Il Carnevale del Volley S3 – verso la Coppa Italia”, lanciando simbolicamente la volata alla Final Four della Del Monte Coppa Italia. Dai bambini del Volley S3 ai campionissimi della Superlega di pallavolo: la FIPAV Roma ha abbattuto le distanze, organizzando un altro “evento condiviso” in 9 diverse palestre di Roma e provincia, abbracciando in questo modo l’intero territorio di competenza del Comitato presieduto da Claudio Martinelli. I piccoli pallavolisti delle società sportive hanno potuto giocare insieme ai loro coetanei, condividendo la passione per la pallavolo in sfide sotto rete divertenti e avvincenti, e confrontandosi all'insegna del fair play con gli avversari. I bambini sono diventati così i primi testimonial della kermesse che il 25 e 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma permetterà alla Capitale di tornare ancora una volta al centro di tutte le mappe pallavolistiche nazionali nella final four di Coppa Italia.