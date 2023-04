Cavuto, Lavia e Sbertoli, cantano “Insieme” per solidarietà

Daniele Lavia come nasce il progetto ‘Insieme’?

« Il progetto Insieme nasce da una fantastica idea del Maestro Luca Michi di sfruttare la nostra comune passione per la musica come veicolo per sensibilizzare le persone su un tema sociale a noi caro, quello della ricerca contro il cancro. Il testo della canzone è stato interamente scritto da noi, mentre per la scrittura della melodia si sono uniti a noi i maestri Alberto Lagomarsini e Vladi Tosetto ».

A che punto è giunta la raccolta fondi?

« La raccolta fondi è giunta a buon punto, abbiamo raccolto una cifra che potrà contribuire ad aiutare l'istituto di Protonterapia di Trento nella sua ricerca. Ovviamente, non vogliamo fermarci perchè siamo convinti che in queste battaglie anche solo 1€ in più possa fare la differenza ».

Come vi sentite nel portare avanti un’iniziativa del genere?

“Ci sentiamo bene, ci siamo voluti buttare su questa cosa completamente nuova per noi, ma l’obiettivo principale è stato e continua ad essere quello di fare del bene alle persone. Appena ce l’hanno proposto noi, entusiasti, abbiamo accettato senza alcun pensiero”.

Siete riuscire a coinvolgere altri atleti?

« Nel mondo pallavolistico quasi tutti ci hanno dato una grossa mano nel pubblicizzare e nel sensibilizzare l’iniziativa. Abbiamo fatto tante interviste sulle radio e continuiamo ad avere inviti, ma con i nostri impegni è veramente molto difficile. Tramite un amico ci siamo messi in contatto con un giocatore molto importante dell’Inter che è Acerbi e siamo riusciti ad entrare anche nel mondo della musica. Abbiamo fatto una diretta instagram con Marco Mengoni che si è dimostrato molto disponibile e sensibile alla causa ».

Come si può effettuare la donazione per il Centro di protonterapia di Trento?

« Donare è molto semplice, basta andare online sul sito progettoinsieme.it e tramite il tasto "dona ora" sarà possibile effettuare una donazione libera tramite pagamento con carta di credito/debito o bonifico bancario. Una volta ricevuto il pagamento sarà possibile scaricare il contenuto audio e video del brano ».

Lo sport è un veicolo importante per fare del bene

« Lo sport è un veicolo importantissimo per qualsiasi cosa. Per fortuna in Italia lo sport è molto seguito e ultimamente anche la pallavolo, quindi abbiamo la responsabilità di cercare di fare del bene in qualsiasi campo. Anche durante il Covid abbiamo fatto una raccolta fondi organizzata da Simone Giannelli e abbracciata da tutti noi. Vogliamo e dobbiamo essere più sensibili in questi campi perché tutti insieme si può fare la differenza ».

Avete fatto altre cose del genere in passato? Cosa pensate di fare in futuro per dare il vostro aiuto a chi ne ha bisogno?

« In passato non abbiamo fatto niente di questo genere, siamo sempre vicini e sensibili a questo tipo di problematiche e ci piacerebbe in futuro poter espandere ed implementare il progetto Insieme. Le idee sul tavolo sono tante, ma spesso in stagioni così intense è difficile ritagliare del tempo per altre attività, perché una volta presa la responsabilità ci vogliono tempo e dedizione. Siamo consapevoli che lo sport sia un veicolo importante per questo tipo di iniziative e ci auguriamo che sempre più colleghi possano seguire la strada che abbiamo intrapreso noi tre ».