Il circuito 2023 del Volley S3 arriva a Monza. Migliaia di giovanissimi si daranno appuntamento lunedì 22 maggio, in piazza Trento e Trieste, per giocare insieme agli smart coach supportati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio. Anche in questa tappa del circuito 2023 la mattinata verrà dedicata agli studenti degli istituti scolastici mentre nel pomeriggio saranno i giovani pallavolisti delle società sportive del territorio che si potranno scatenare sui campi con la rete più bassa del solito, per permettere a tutti di godere della bellezza del gioco.