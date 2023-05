S3 in Piazza a Veroli il 2 giugno con Benesserci

VEROLI (FROSINONE)- È iniziato il countdown verso la prima edizione di “Benesserci – Star bene è un modello”. L’Appuntamento è per venerdì il 2 giugno a Veroli, nel cuore della Ciociaria a pochi chilometri da Roma, dall’alba al tramonto.

L’innovativo appuntamento, volto a riappropriarsi per una giornata dei centri storici offrendo ai cittadini la possibilità di praticare gratuitamente lo sport e di usufruire di tante iniziative ludiche e culturali in grado di regalare relax, divertimento, momenti di aggregazione e spunti culturali.

L’evento, che certamente porterà in piazza migliaia di persone provenienti da ogni parte della regione, è promosso dalla Confcooperative Lazio, realizzato dalla Federazione Cultura Turismo Sport Lazio con il Patrocinio del Comune di Veroli e la collaborazione della Pro Loco di Veroli. La manifestazione si avvale del sostegno di Fondosviluppo, Assimoco e EticaPro, Benesserci nasce per valorizzare il sistema cooperativo, promuovere le comunità? e i territori della Regione Lazio attraverso uno stile di vita improntato allo star bene e al viver sano.

IL PROGRAMMA SPORTIVO-

Il taglio del nastro alle ore 10.30 con l’evento inaugurale che avrà come scenario Piazza Santa Maria Salome, alla presenza dei rappresentanti istituzionali del Comune di Veroli, di Confcooperative Lazio e dei partner tecnici.

Davvero notevole l’offerta sportiva che permetterà a tutti di provare la disciplina favorita sotto l’attenta guida di tecnici e qualificati istruttori. Mini tennis, mini basket e VolleyVero S3 per i più piccoli che potranno apprendere i rudimenti delle diverse discipline sui campi allestiti in piazza. Dalle 11.30 alle 12.30 nello storico giardino del Monastero di Sant’Erasmo la lezione introduttiva di yoga con Elisa Pagliarella, mentre nel pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, sempre nel Monastero di Sant’Erasmo, sarà possibile seguire una coinvolgente la lezione di pilates con Emanuela Tomassi per risvegliare l’energia del corpo e affrontare lo stress quotidiano.