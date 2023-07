Diretta Volley Nations League Italia-Argentina ore 20: come vederla in tv e streaming

GDANSK (Polonia) - Si giocano oggi, con fischio d'inizio alle ore 20, i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023 (importanti sia in ottica qualificazione che come test in vista degli Europei), che vedranno la nazionale italiana del ct Fefè de Giorgi affrontare l'Argentina. Il match si terrà come sempre nel palcoscenico della Ergo Arena di Gdansk (Polonia), sede di tutta la fase finale del prestigioso torneo internazionale itinerante.