La Fipav Lazio ha premiato le sue eccellenze

ROMA- Domenica primo ottobre, al Mercure Hotel West di Roma, ha avuto luogo l’Assemblea delle Società nel corso della quale la Fipav Lazio ha premiato tutti coloro che si sono distinti per l’attività pallavolistica svolta nel corso della stagione scorsa. La festa è stata anche l’occasione per annunciare le novità che attendono gli appassionati e per augurare un buon campionato a tutti. L’evento è stato un grande successo: ragazzi, allenatori, arbitri e appassionati hanno affollato la sala della location esclusiva rendendo ancora più magica l’atmosfera. Un clima di unione che è stato la testimonianza della forza di un movimento che continua a crescere e che non vuole perdere contatto con le realtà del territorio. Proprio per questo, era doveroso mettere in risalto il lavoro svolto nel corso dell’anno da parte di tutti i protagonisti che partecipano attivamente allo sviluppo della pallavolo regionale.

Non solo, all’assemblea erano presenti le massime cariche dei comitati territoriali, i consiglieri regionali, il Presidente del Comitato Fipav Lazio Andrea Burlandi e il Vicepresidente della Federazione Italiana Volley Luciano Cecchi.

Come anticipato, nel corso della mattinata sono stati festeggiati i grandi traguardi raggiunti. Non si poteva non iniziare con le emozioni dell’Europeo appena trascorso. Un evento in cui Roma e la Regione Lazio hanno dimostrato di sapere essere il palcoscenico dei grandi eventi internazionali. Subito dopo, tutti i presenti hanno potuto esultare per la vittoria del Trofeo delle Regioni da parte della rappresentativa femminile della nostra Regione e hanno applaudito quei singoli che hanno brillato nel corso della stagione: Matteo Antonucci, campione d’Europa con l’Under 17 maschile; Carlo Bonifazi, vincitore del Campionato Italiano Assoluto di beach volley; Carola Bonafede e Arianna Bovolenta, campionesse d’Europa con la nazionale Under 17 femminile. A questo si è aggiunto poi il premio per lo scudetto Under 16 femminile vinto dall’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi.

Senza arbitri, però, nulla sarebbe possibile e diversi fischietti laziali si sono aggiudicati una bella promozione con ben tre ragazzi che dirigeranno le gare di Serie A: Andrea Bonomo, Marco Pazzaglini e Fabio Sumeraro. Inoltre, nel corso della cerimonia, c’è stato anche spazio per il ricordo dell’indimenticato Lucio Bellone reso possibile dalle parole commosse di Mariella Ciurleo. Il premio, dedicato all’arbitro che meglio ha saputo conciliare lavoro e studio, è andato a Giulia Cestra.

Si è passati poi ai premi dedicati al lavoro svolto dalle società, partendo con il Gran Premio Giovani – Trofeo Molten. Si tratta di un progetto che intende incentivare e consolidare il movimento giovanile, premiando le società situate nei primi posti di una speciale classifica stilata sulla base di elementi oggettivi quali attività giovanile e risultati. A trionfare sono stati l’ASD Volleyrò Casal De’ Pazzi per il settore femminile e Fenice Roma Pallavolo ASD per il maschile. Tuttavia, sono state premiate ben 10 società.

A seguire, il Comitato ha voluto ringraziare quelle associazioni che hanno concesso i loro spazi per gli allenamenti del CQR e anche a quelle società che hanno festeggiato un compleanno di affiliazione con il Comitato a cifra tonda (20/30/40 anni). Particolarmente commosso il saluto della Polisportiva G. Castello e della Pallavolo Velletri che hanno spento rispettivamente 50 e 60 candeline.

Prima del momento dedicato alle promozioni, il Comitato ha consegnato i marchi di qualità ovvero quelle certificazioni che garantiscono che all’interno delle società si svolga un lavoro di alto livello. Tra standard, argento e oro sono state ben 34 le società ad essersi aggiudicate tale riconoscimento.

Il rush finale è stato dedicato ai festeggiamenti per le vittorie dei campionati della stagione 2022-2023. Oltre ai roster, sono stati premiati anche gli allenatori che hanno condotto la propria squadra fino al trionfo. Festa grande per lo sbarco nella massima serie da parte della Roma Volley Group pronta a rianimare il PalaTiziano. È stato un momento scandito da gioia ed emozioni, impreziosito dal ricordo di Sara Pellizzon da parte dei ragazzi di Latina a cui tutti i presenti hanno partecipato sentitamente.

Tutte le società presenti, che hanno partecipato massicciamente al percorso di promozione delle Finali degli Europei Maschili realizzato di comune accordo con la Regione Lazio, sono state gratificate con materiali sportivi (reti, palloni) appositamente personalizzati e che costituiscono una importante “eredità” che il grande evento lascia sul territorio.

Le parole del presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi-

« E’ stata una grande festa. Mi auguro che la pallavolo laziale possa continuare a crescere e proseguire nel solco tracciato in questi anni. È stata una stagione molto speciale culminata con le Finals dell’Europeo che si sono svolte a Roma e sono sicuro che anche la prossima ci darà grandi soddisfazioni. Sarà un anno all’insegna della formazione, dell’informazione e del gioco. Per questo, non mi resta che augurare un buon campionato a tutti ».

Le parole del vice-presidente della Fipav Luciano Cecchi-

« È fondamentale rimanere in contatto con le realtà del territorio e credo che le numerose presenze di oggi siano la testimonianza di un buon lavoro. Spero che le società continuino a crescere, i numeri sono molto incoraggianti. A loro va l’augurio di un buon lavoro e un in bocca al lupo per la stagione che dovranno affrontare ».

I premi assegnati-

Trofeo delle Regioni Femminile-

Baleva Alexandra Nicolaeva, Arianna d’Angelo, Letizia Feriozzi

Alessia Forte, Martina Franchini, Sofia Giulì, Vanessa Hernandez Suarez, Nicole Mastrangelo, Beatrice Masucci, Viola Miulli, Sara Mori, Chiara Pellegrini, Matilde Roccoli, Layla Viti

Lo staff tecnico: Simonetta Avalle, 1° allenatore; Giulio Dotto, 2° allenatore; Lorenzo De Marco, 3° allenatore; Pietro Colantonio, dirigente accompagnatore; Valeria Puorto, fisioterapista; Valentina Recchia, team Manager; Francesco Rita, selezionatore

Eccellenze-

Matteo Antonucci, campione Europeo Under 17 maschile; Carola Bonafede, campionessa Europei Under 17 femminili; Arianna Bovolenta, campionessa Europei Under 17 femminili; Carlo Bonifazi campione d’Italia Campionato Italiano Assoluto di beach volley.

Arbitri-

Promossi in Serie B: Giordano Amarisse; Daniele Fazio, Giulia Antonia Marra, Francesco Saverio Messa, Andrea Pallotti.

Promossi in Serie A: Andrea Bonomo; Marco Pazzaglini; Fabio Sumeraro;

Delegati arbitrali: Gianfranco Milana e Stanislao Tango

Trofeo Lucio Bellone: Giulia Cestra

GP Giovani Lazio: settore femminile-

5° Classificata: ASD Olimpia Volley Sora

4° Classificata: ASD Volley Friends Roma

3° Classificata: ASD Civitavecchia Volley

2° Classificata: Green Volley PDP

1° Classificata: ASD Volleyrò Casal De’ Pazzi

Settore maschile-

5° Classificata: ASD KK Eur Volley

4° Classificata: ASD Poolstars

3° Classificata: Polisportiva Roma 7 Volley

2° Classificata: Marino Pallavolo ASD

1° Classificata: Fenice Roma Pallavolo ASD

Premi Speciali affiliazione-

20 anni: Polisportiva Città Futura

20 anni: ASD Dream Team Roma

20 anni: Volleyball Santa Monica

20 anni: ASD 2012

20 anni: Roma 86

20 anni: Fenix Volley

20 anni: Associazione Sportiva Victoria Volley

30 anni: ASD Volley Prati

30 anni: ASD Nuova Volley

30 anni: Volley Club Orte

30 anni: Polisportiva Rainbow Città di Aprilia

30 anni: Pallavolo Futuro Terracina ‘92

40 anni: ASD Volleyrò Casal De’ Pazzi

40 anni: ASD Aurelio Volley SG

40 anni: AS Volley Allumiere

40 anni: Gio Volley srl ssd

50 anni: Polisportiva G. Castello

60 anni: ASD Pallavolo Velletri

Premi Impianti CQR-

VBC Viterbo; ASD Lupi di Marte;

ASD Pallavolo Civitavecchia;

ASD Polisportiva Maglianese Volley;

ASD Volleyrò Casal De’ Pazzi;

ASD Nuova Pallavolo Fondi;

Polisportiva Roma 7 Volley;

Pallavolo Tor Sapienza;

ASR Polisportiva Dilettantistica Talete;

APD Fonte Roma Eur e Energheia Volley

Marchio di qualità standard-

Volley Club Frascati;

Asd Appio Roma Pallavolo;

Asd Pallavolo Velletri;

Ass Polisportiva Dilettantistica Marconi Stella;

As Roma Centro;

Asd Roma 16;

Assd Afro;

Asd Aurelio Sg;

Volley Group Roma Asd;

Asd Fonte Roma Volley;

Asd Volley Academy Civitavecchia;

Pallavolo Futura Terracina ‘92

Marchio di qualità argento

Asd Volley Olimpia Sora; Polisportiva Comunale Albano;

Asd Volleyrò Casal De’ Pazzi; Asd Sport 2000;

Pallavolo Tor Sapienza; Virtus Roma;

Associazione Dilettantistica Polisportiva Sempione;

Green Volley Pdp; Asd Giro Volley;

Asd Kk Eur Volley; Asd 2012;

Asd Dream Team Roma;

Asd Civitavecchia Volley; Pallavolo Pomezia Asd;

Asd Volley Friends Roma;

Asd Volley Team Monterotondo;

Asd Poolstars;

Asd Volleyball Club Viterbo

Marchio di qualità oro-

Marino Pallavolo asd;

Polisportiva Roma 7 volley;

CDP Fenice Roma pallavolo;

ASD Pallavolo Civitavecchia

Società promosse-

A1 Femminile: Roma Volley Group, allenatore: Giuseppe Cuccarini. Vittoria Coppa Italia di categoria

A3 Maschile: Civitacastellana, allenatrice: Cristina Gargagli

B1 Femminile: Volley Santa Lucia, allenatore: Lorenzo De Gregoris

B Maschile: ASD ACLI N.F.A, allenatore: Alberto Desideri

B Maschile: Athlon Club Ostia allenatore: Michele Atzori

B2 Femminile: Roma 7 Volley, allenatore: Andrea Scotti

B2 Femminile: Onda Volley, allenatore: Davide Garzi

C Maschile: Green Volley PDP, allenatore: Fabio Sàntoli

C Maschile: ASD Egan Volley, allenatore: Egidio Maradei

C Maschile: ASD Lions Volley Latina, allenatore: Vincenzo Marco Feragnoli

C Maschile: ASD Volleyball Santa Monica, allenatore: Manuel Saltimbanco

C Femminile: CDP Fenice Roma Pallavolo ASD; allenatore: Gianluca Iniziato

C Femminile: Prometeo Monteverde APD; allenatore: Maurizio Faiolo

C Femminile: ASD Cosmos Volley Latina; allenatore: Gabriele Canari

C Femminile: ASD Pallianus Volley; allenatrice: Roberta Prosperini

C Femminile: Marino Pallavolo ASD; allenatore: Marco Di Lucca

C Femminile: Polisportiva Casal Bertone Roma AD; allenatore: Daniele Giovannercole

Hanno partecipato:

Luciano Cecchi, Vicepresidente Federazione Italiana Volley; Presidente Fipav Lazio Andrea Burlandi; i consiglieri: Alberto Di Blasi (vicepresidente); Fabio Camilli;Marina Pergolesi; Luca Liguori; Pietro Mele;

Presidente C.T. Roma: Claudio Martinelli

Presidente C.T. Latina: Claudio Romano

Presidente C.T. Frosinone: Luciana Mantua

Presidente C.T. Viterbo: Roberto Centini