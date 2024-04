Starting Six: il proscenio a 'Fefè' De Giorgi

ROMA-E’ il Commissario Tecnico della nazionale maschile ‘Fefè’ De Giorgi il protagonista assoluto di Starting Six di oggi. L’allenatore azzurro ripercorre insieme a Pasquale Di Santillo l’andamento dei Play Off attualmente in corso sottolineando il rendimento e il cammino delle formazioni che sono arrivate fino alle semifinali e che nei prossimi giorni si giocheranno l’ingresso in finale. De Giorgi inoltre ci parla dei giovani talenti emersi nel corso di questa stagione e che saranno attenzionati per l’inserimento nel clan della nazionale.