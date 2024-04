Farnesina 2024, il 24 aprile a Roma torna l'S3

ROMA-Mercoledì 24 aprile lo stadio della Farnesina di Roma si riempirà con gli alunni delle delle classi della Scuola Primaria e delle classi prime delle Scuole secondarie di 1° grado di Roma e Provincia per una partecipatissima manifestazione di S3. "Farnesina 2024" è organizzata, come tradizione dalla CT Fipav di Roma in collaborazione con il MIUR. All’evento prenderanno parte dodici istituti romani, nove classi di prima media e tre di quinta elementare. Entusiasmo, divertimento e voglia di giocare insieme sono gli ingredienti di una giornata che si preannuncia indimenticabile per i piccoli partecipanti ma anche per i docenti e per i genitori che saranno presenti.