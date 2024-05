Sole, mare e divertimento a La Spezia per il Volley S3

«Mi auguro che i ragazzi continuino a giocare e a divertirsi incamerando i valori dello sport, sempre con il sorriso sulle labbra – ha dichiarato Pierluigi Peracchini, il sindaco di La Spezia, accompagnato nel Villaggio del Volley S3 dagli assessori Lorenzo Brogi e Marco Frascatore – Questo è un progetto importante che condividiamo perché la pallavolo è uno sport non violento, di grandi valori, di gesti atletici e di rispetto per l’avversario: portarlo nelle piazze, facendolo vivere a tutti, è un valore aggiunto molto importante che condividiamo e noi siamo a disposizione di questo mondo della pallavolo».

Tra la curiosità dei cittadini di passaggio e lo stupore dei turisti, il villaggio è stato letteralmente preso d’assalto dai ragazzi che hanno potuto giocare con la rete abbassata e con il supporto di Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, di Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach e degli altri smart coach coinvolti nella tappa.

«Abbiamo vissuto una splendida giornata, il meteo ci ha graziato ed è stata una giornata solare per la pallavolo ligure e per gli smart coach, per gli allenatori e i dirigenti di società: questo movimento è il futuro, quindi dobbiamo investire in questa iniziativa e speriamo di avere ottimi frutti per il futuro – ha aggiunto Anna Del Vico, presidente del Comitato Fipav della Liguria, affiancata da Franco Bocchia, presidente del Comitato Territoriale Liguria Levante della Fipav - Mi ha fatto piacere la presenza del sindaco e gli assessori di La Spezia che hanno capito cosa la Federazione Italiana Pallavolo riesce a fare soprattutto in un’ottica di crescita dei giovani».

Sono stati tanti anche gli insegnanti delle scuole coinvolte che hanno accompagnato i ragazzi sui campi.

«Il legame tra la scuola e la Federazione Italiana Pallavolo è molto importante perché la pallavolo è uno dei primi sport che vengono insegnati a scuola, si appassionano subito tutti ed è il modo migliore per far divertire gli studenti – ha chiarito Marcello Storti, coordinatore provinciale del Miur - Nella mia esperienza di insegnante ho sempre riscontrato un grande entusiasmo verso il volley: alle famiglie diciamo che i ragazzi devono fare sport ma devono vivere questa esperienza come un divertimento».

Dopo l’appuntamento ligure il Volley S3 si sposterà a Udine, il prossimo 17 maggio, poi il 23 maggio a Reggio Emilia e, dopo la pausa estiva, il 27 settembre a Matera in concomitanza con l’evento Race for the Cure per poi chiudere il 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani. I partners del circuito sono: Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Ro