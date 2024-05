Germania-Italia, diretta Volley Nations League: segui il match LIVE

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Parigi ultima meta. L’Italia di Fefè De Giorgi inizia questa sera il proprio percorso nella Volley Nations League. In palio ci sono gli ultimi cinque pass per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Il primo impegno vedrà gli Azzurri opposti alla Germania, già qualificata per i prossimi Giochi olimpici di Parigi. Segui la diretta

23:43

Germania-Italia: tedeschi ancora avanti

I tedeschi non mollano, la germania tiene un buon ritmo: 13-18. De Giorgi chiama il time out

23:41

Germania-Italia: tanti errori da parte degli Azzurri

Fromm trova un punto trovando la deviazione di Balaso (8-11). Punto per l'Italia che sfrutta l'errorein battuta dei tedeschi (9-11). La Germania conquista un altro punto prezioso: 9-13. Errore in battuta del tedeschi: 10-13. Fromm trova il tocco del muro azzurro: 10-14. Porro chiude il primo punto della partita (11-14). Porro fallisce il servizio: 11-15. L'Italia resta a meno quattro dagli avversari.

23:36

Germania-Italia: tedeschi ancora avanti

L'Italia è costretta a rincorrere: sesto punto per i tedeschi: 2-6. Lavia trova il mani fuori accorciando il margine (3-6). Lavia, altra invasione (3-7). L'attacco di John va a segno, i tedeschi portano a casa l'ottavo punto (3-8). Michieletto scuote gli azzurri (4-8). Galassi sbaglia il servizio (4-9). Giannelli regala un punto prezioso agli azzurri (5-9). Ancora un punto per Giannelli: ace per il capitano! Attacco vincente dei tedeschi (6-10). Errore di John tiene in corsa gli Azzurri

23:31

Germania-Italia: i tedeschi aggressivi nel terzo set

I tedeschi conquistano il primo punto del terzo set. Errore in battuta per la Germania. Russo in battuta, ottimo primo tempo dei tedeschi: 1-2. La battuta di John sorprendegli azzurri. Michieletto chiude il punto: 2-3. Romanò in battuta, la germania allunga (2-4). Fromm trova l'ace! Time out per l'Italia.

23:23

Germania-Italia: gli Azzurri vincono il secondo set per 25-18

Altro punto di Romanò che porta l'Italia sul 22-15. I tedeschi si difendono a muro: 22-16. Lavia capisce le intenzioni degli avversari (23-16). Errore al servizio di Lavia (23-17). Servizio sbagliato anche per i tedeschi: sette set ball per l'Italia. Invasione di Lavia: 24-18. Romanò, la schiacciata vincente vale il secondo set

23:20

Germania-Italia: gli Azzurri prendono il largo

I tedeschi trovano subito il punto dopo il time out. Fromm sbaglia il servizio (17-12). Giannelli spinge al servizio, poi Balaso non riesce ad alzare la palla (17-13). Giannelli serve una palla perfetta a MIchieletto che schiaccia trovando un altro punto (18-13). L'attacco tedesco non va a segno: il muro azzurro è insuperabile! Diciannove a tredici per l'Italia, la Germania appare in evidente difficoltà. Arriva il ventesimo punto per gli Azzurri grazie a Michieletto dalla seconda linea (20-13). I tedeschi tornano a conquistare un punto dopo un passaggio a vuoto (20-14). Errore al servizio per i tedeschi, ventunesimo punto per l'Italia

23:14

Germania-Italia: Azzurri in pieno controllo anche nel secondo set

Romanò conquista un altro punto. I tedeschi attaccano trovando il muro-fuori (10-7). La Germania accorcia con Zimmerman (10-8). Il primo tempo di Russo porta un altro punto in casa azzurra. Russo forza la battuta che si spegne sul nastro: 11-9. Funziona la ricezione italiana, poi Romanò trova un altro mani-fuori per il dodicesimo punto. I tedeschi si riportano sotto con Fromm: 12-10. L'Italia reagisce subito: 13-10. Ottimo recupero di Balaso, poi i tedeschi trovano il punto a rete con Fromm (13-11). Errore in battuta dei tedeschi (14-11). Germania troppo legibile in fase offensiva, si va sul 16-11 grazie a un altro punto di Simone Giannelli. Altro time out tedesco

23:08

Germania-Italia: Azzurri ancora avanti

La Germania si riporta sotto con Fromm. Russo conquista un gran punto a muro (8-4). Giannelli al servizio, l'attacco tedesco va a segno (8-5). Ancora un punto per i tedeschi grazie all'errore di Russo (8-6). Grande muro italiano! (9-6). Ancora un time out per i tedeschi.

23:04

Germania-Italia: Azzurri concentrati anche nel secondo set

L'Italia conquista il primo punto del secondo set. I tedeschi si riportano in parità. Romanò attacca in maniera vincente (2-1). Romanò in battuta, poi Lavia passa il muro tedesco. (3-1). La Germania si riporta sotto ottenendo un punto a muro. Poi la Germania sbaglia il servizio (4-2). Lavia forza la battuta e gli Azzurri trovano un altro punto (5-2). Punto tedesco con Fromm. (6-2). Balaso ristabilisce la distanza (6-3) Romanò trova un altro punto, 7-3: la Germania chiama il time out.

22:56

Germania-Italia: gli Azzurri vincono il primo set per 25-21

I tedeschi non riescono a riportarsi sotto: 24-19. Set point azzurro. La Germania si salva e annulla il primo set point. Altro attacco vincente dei tedeschi (24-21). Daniele Lavia chiude il set! Gli Azzurri vincono per 25-21

22:52

Germania-Italia: gli Azzurri mantengono il margine di vantaggio

La Germania prova a riportarsi sotto (17-15). Il servizio tedesco finisce sul nastro (18-15). Ancora un attacco vincente dei tedeschi che passa il muro azzurro. Errore al servizio della Germania (19-16). Romanò attacca, ma non trova la misura. I tedeschi si riportano sotto. Lavia con un tocco morbido regala il ventesimo punto all'Italia (20-18). Russo amplia il margine (21-18). I tedeschi chiamano il secondo time out.

22:48

Germania-Italia: gli azzurri allungano il passo

L'Italia conquista due punti break, gli Azzurri tornano avanti dopo il sorpasso tedesco. Ancora un punto per la formazione di De Giorgi che si riporta a tre lunghezze di vantaggio (14-11). Il muro azzurro blocca l'attacco di Russo (14-12). Va a segno l'attacco di Lavia (15-12). Russo schiaccia sulla rete, la Germania accorcia le distanze. Ancora Michieletto! (16-14).

22:42

Germania-Italia: i tedeschi si riportano sotto

Un ace di From restituisce speranze alla Germania. L'attacco tedesco è facilitato dal nastro. (9-8). L'errore in battuta di Cristian From, l'Italia torna avanti di due punti (10-8). La Germania si riporta sotto con attacco efficace (10-9). La Germania chiude il muro e si riporta in parità (10-10).

22:38

Germania-Italia: buon avvio degli Azzurri

Grande muro azzurro a rete (7-3) la panchina tedesca chiama il ptimo time out. Errore in attacco dei tedeschi, un altro punto per gli Azzurri. Buon avvio dell'Italia che fino a questo momento ha messo in evidenza una grande intesa. Il muro azzurro non funziona, ma Michieletto schiaccia a terra per il nono punto dell'Italia. (9-5)

22:34

Germania-Italia: è iniziata la partita

Michieletto piazza subito un ace in apertura di partita. Romanò chiude il primo attacco azzurro con una grande schiacciata, poi Michielletto sbaglia in battuta.

22:25

Germania-Italia, squadre in campo per il riscaldamento

Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro: Italia in campo con un completo bianco, la Germania indossa una divisa interamente nera con maniche rosse. Questo il sestetto azzurro scelto dal ct Fefé De Giorgi per iniziare la partita: Michieletto, Giannelli, Galassi, Russo, Lavia, Balaso.

22:20

I convocati di De Giorgi

Sono dodici i convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi per la Nations League di pallavolo in programma al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Ecco l’elenco dei dodici giocatori azzurri: Alessandro Michieletto (Schiacciatore), Simone Giannelli (Palleggiatore), Fabio Balaso (Libero), Riccardo Sbertoli (Palleggiatore), Giovanni Sanguinetti (Centrale), Gianluca Galassi (Centrale), Daniele Lavia (Schiacciatore), Yuri Romanò (Opposto), Simone Anzani (Centrale), Roberto Russo (Centrale), Alessandro Bovolenta (Opposto), Gabriele Laurenzano (Libero), Luca Porro (Schiacciatore).

22:15

Gli impegni degli Azzurri

Saranno quattro le sfide degli Azzurri in questa prima settimana in programma in Brasile. Oltre all’esordio di questa sera contro la Germania, l’Italia scenderà in campo il 24 maggio (ore 22.30) contro l’Iran, il 25 maggio, (ore 19) contro il Giappone e il 26 maggio (ore 15) contro i padroni di casa del Brasile.

22:00

La Nations League di Pallavolo

La Volley Nations League maschile vedrà impegnati gli Azzurri nelle prossime tre settimane. L’obiettivo è quello di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. sono soltanto cinque i pass per i Giochi olimpici. Tre settimane tra Rio de Janeiro, Ottawa e Lubiana dal 21 maggio al 23 giugno, poi ci saranno le Finals in programma dal 27 al 30 giugno a Lodz, in Polonia. Nella Pool di Rio de Janeiro ci saranno Italia, Brasile, Serbia, Iran, Argentina, Cuba, Giappone, Germania. Nella Pool di Ottawa - oltre all’Italia - saranno in campo Canada, Argentina, Serbia, Stati Uniti, Olanda, Francia, Cuba. Infine nell’ultima Pool di Lubiana - oltre agli Azzurri - ci saranno Slovenia, Serbia, Polonia, Turchia, Cuba, Argentina, Bulgaria.

21:45

Le parole del ct De Giorgi

"Iniziamo da dove abbiamo finito l'anno scorso ma con situazioni un pò diverse - sottolinea il ct della Nazionale Italiana Ferdinando De Giorgi - l’anno scorso era la fine di una lunga stagione, adesso invece è proprio l'inizio di questo percorso nel quale iniziamo questa prima settimana con l'intenzione di aggiungere in ogni partita quello che poi ci serve, pensare al gioco, pensare chiaramente a raggiungere il risultato per avvicinarci alla qualificazione alle Olimpiadi. Gli avversari sono tutti degni, la Germania che affronteremo all’esordio mi sembra una buona squadra, noi dovremo concentrarci, restare mentalmente sul campo, interpretando al meglio i vari momenti che vivremo".

21:30

Le squadre già qualificate alle Olimpiadi

Oltre alla Francia, squadra ospitante, sono già qualificate per i Giochi olimpici di Parigi il Brasile, Germania, Usa, Giappone, Canada e Polonia. Gli ultimi cinque posti verranno assegnati grazie al ranking FIVB il prossimo 24 giugno al termine delle Finali della Volley Nations League.

Rio de Janeiro, Brasile