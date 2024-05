Volley Giovanile: Che festa a Reggio Emilia per l'S3

Le dichiarazioni-

«Per Reggio Emilia questa è una grandissima giornata e, quando la Federazione ci ha proposto la terza partecipazione al progetto Volley S3 sul nostro territorio, abbiamo risposto con grande entusiasmo - ha chiarito Silvano Brusori, presidente del comitato regionale Fipav dell’Emilia Romagna - la quantità di bambini che sono arrivati per questa iniziativa premia il grande lavoro che abbiamo svolto anche a livello territoriale. La Regione Emilia Romagna crede molto nello sport e ci ha affiancato fattivamente sostenendo sia i grandi eventi ma anche questi appuntamenti con i giovani che sono il futuro del nostro sport».

Nel Villaggio del Volley S3 allestito in piazza a Reggio Emilia c’è stato il grande lavoro degli smart coach coinvolti con la presenza di Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e di Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach.

«C’è un rapporto molto strutturato tra Emilia Romagna e Fipav che ci sta portando grande soddisfazione, questa è una pacifica invasione di ragazzi, molto bella, che rivediamo per il terzo anno consecutivo - ha chiarito Giammaria Manghi, Capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna - Uno degli obiettivi che ci siamo dati nell’ambito della Sport Valley Emilia Romagna è quello di diffondere lo sport in tutti gli spazi, da quelli propri più naturali che sono gli impianti sportivi, alle dimensioni urbane come possono essere i centri storici, il connubio tra le piazze e lo sport rafforza l’affermazione dei valori sportivi».

La mattina è stata dedicata agli istituti scolastici mentre nel pomeriggio i campi da gioco sono stati dedicati ai giovani delle società di pallavolo del territorio.

«Negli ultimi anni, nella nostra area, abbiamo incrementato il numero di ragazzi che fanno attività e di questo siamo contenti - ha aggiunto Alessandro Lancetti, Presidente di Fipav Reggio Emilia - la pallavolo è uno sport per tutti ed è una pratica sana, inoltre l’attività che viene fatta con i giovani alimenta le società e poi a seguire anche la pallavolo a livelli maggiori».

Anche in questa tappa tutti i ragazzi hanno potuto fare la merenda con i prodotti di Campagna Amica e, nello stand Coldiretti, hanno anche potuto scoprire la filiera corta di Campagna Amica che promuove l’educazione alimentare. La ruota della verdura e della frutta, che è stata inserita negli zainetti, spiega come seguire il ritmo delle stagioni e i relativi prodotti.

Dopo l’evento di Reggio Emilia si tornerà a giocare con i ragazzi dopo la pausa estiva: il 27 settembre in occasione della quarta tappa del Volley S3 a Matera, in concomitanza con l’evento Race for the Cure e a seguire l’appuntamento in Sicilia, il 3 ottobre a Selinunte, in provincia di Trapani. I partners del circuito sono: Esa, con il Progetto Iride, Ebri, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan Komen, Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids.