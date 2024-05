Finali Under 17 Maschili: trionfa Treviso

La squadra veneta, guidata in panchina da Giovanni Cappelletto, ha vinto dunque l’edizione 2024 della manifestazione nazionale riservata agli Under 17, superando in finale con il punteggio di 3-0 (25-21, 26-24, 25-12) la Volley Parella Torino. Volley Treviso aveva vinto l’ultimo scudetto Under 17 nel 2015 e nella categoria Under 18 aveva trionfato nel 2019. La finale scudetto è stata vibrante fin dalle prime battute con le due squadre che hanno mostrato un livello di gioco molto alto nonostante la giovane età dei protagonisti in campo.

Volley Treviso è arrivata a questa finale con un percorso quasi perfetto; dopo la sconfitta all’esordio contro la Pallavolo Bologna ha inanellato una serie di 5 vittorie consecutive. Volley Parella, invece, è stata la mina vagante ed è cresciuta in maniera esponenziale nel corso del torneo mostrando una buonissima pallavolo.

Nella finale terzo-quarto posto, giocata nel vicino PalaMasciangelo, i campioni 2023 dei Diavoli Powervolley hanno battuto con un secco 3-0 (25-23, 25-23, 25-23) i marchigiani della Cucine Lube Civitanova, al termine di una gara ben giocata dai lombardi e dominata per lunghi tratti.

Tornando alla finale primo e secondo posto, Treviso però ha iniziato a carburare come visto anche nella parte precedente e ha compiuto il sorpasso (9-8) e il successivo allungo. Nella fase centrale del set le due squadre hanno continuato a darsi battaglia e, dopo aver reagito al momento di difficoltà iniziale con una buona organizzazione di gioco, Volley Treviso ha compiuto un nuovo allungo (18-13), vantaggio poi gestito fino all’attacco vincente di Costantini (25-21) che ha decretato l’1-0.

Nel secondo set c’è stata la pronta reazione del Volley Parella Torino deciso a non mollare e pronto a dare battaglia. I piemontesi grazie ad una battuta efficace e gli attacchi vincenti di Khotsevysh e Boninsegni si sono portati avanti (13-9). Treviso, però, non si è disunita ed è stata brava a recuperare la situazione e dopo un bel testa a testa (19-19) nelle fasi conclusive sono arrivati ad avere due palle set non sfruttate. Nel finale, però, un errore di Torino ha permesso a Treviso di chiudere ai vantaggi (26-24).

Terzo set con l’inerzia della gara tutta dalla parte di Volley Treviso che dopo aver accumulato un buon vantaggio (16-8) ha continuato a macinare gioco e punti.

Il set diventa quasi un monologo di Treviso. Volley Parella Torino non riesce più a reagire e la formazione capitanata da Simone Porro conquista la vittoria (25-12) e lo scudetto Under 17 maschile.

Presenti in questi giorni alle BigMat Finali Nazionali Under 17 maschili anche i tecnici federali Monica Cresta e Luca Leoni insieme a Stefano Recine, dirigente squadre nazionali giovanili maschili.

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta immediatamente dopo la finale, hanno preso parte tra gli altri il presidente della FIPAV Abruzzo Fabio Di Camillo, la consigliera federale Chiara Di Iulio, il presidente del CT Territoriale Abruzzo Sud Est Mattia Di Gregorio e il responsabile del comitato organizzatore Luciano Allegrino della Società Lanciano All Star Volley; con loro le autorità politico-istituzionali della Regione Abruzzo e dei comuni di Lanciano e Fossacesia.

L’appuntamento con le Big Finali Nazionali ora è a Cesena e Schio dove dal 28 maggio al 2 giugno si assegneranno i titoli Under 14 femminile e Under 15 maschile, gli ultimi della stagione 2024.

I RISULTATI-

Finale 1°-2° posto: Volley Parella Torino – Volley Treviso 0-3 (21-25, 24-26, 12-25)

Finale 3°-4° posto: Cucine Lube Civitanova – Diavoli Powervolley 0-3 (23-25, 23-25, 23-25)

Finale 5°-6° posto: Com Cavi – Vero Volley Gonzaga BPM 1-3 (25-13, 15-25, 19-25, 15-25)

Finale 7°-8° posto: Itas Trentino – Matervolley 0-3 (14-25, 22-25, 17-25)

PREMI INDIVIDUALI-



Miglior Centrale: Alessandro Benacchio (Volley Treviso)



Miglior Schiacciatore: Hrygori Khotsevych (Volley Parella Torino)



Miglior libero: Diego Dolcini (Cucine Lube Civitanova)



Miglior Palleggiatore: Simone Porro (Volley Treviso)



MVP: Francesco Crosato (Volley Treviso)

Il roster della formazione Campione d’italia-

Matteo Monzani, Bryan Argillagos, Mattia Furlan, Andrea Bubacco, Massimo Barosco, Simone Porro, Umberto Moro, Alessandro Benacchio, Leonardo Sartori, Valerio Brancaleoni, Francesco Biondo, Francesco Crosato, Alessandro Moro, Antonio Costantini. All. Giovanni Cappellotto.

LA CLASSIFICA FINALE-



1.Volley Treviso 2. Volley Parella Torino 3. Diavoli Powervolley 4. Cucine Lube Civitanova 5. Vero Volley Gonzaga BPM 6. Com Cavi Volley Meta 7. Matervolley 8. Itas Trentino 9. Tonoli Nyfil Montichiari 10. Hokkaido Pallavolo Bologna 11. A’ Ricchigia Gupe Volley 12. Roma 7 Volley Sempione 13. Invicta Volleyball GR 14. Imperia Volley ASD 15. You Energy Volley PC 16. Cus Cagliari 17. Tonno Callipo Calabria VV, Kione Padova, Giavi Pedara CT 21. SSV Bruneck Raiffeisen, Julia Gas Volley &Arabona, Santa Lucia Mobili PN, 25. Volley Olimpia Aosta, Pol Rinascita Lagonegro, ASD Pallavolo Isernia, Hidros V.S Arpino CE.