Italia-Usa diretta Nations League: segui la partita LIVE

L'Italia di Fefè De Giorgi affronta gli Usa di John Speraw, per la Pool 4 della seconda settimana della Nations League di Volley. Un match che potrebbe permettere agli azzurri di guadagnare punti importanti per la qualificazione olimpica. Segui la cronaca...

0:03

Russo show: 19-17 per l'Italia

Prima una schicciata di Bovolenta, poi un primo tempo di Russo: l'Italia si riporta a più due.

0:02

Pareggio Usa: 17-17

Ace statunitense: errore di Balaso e pareggio.

0:01

Ensing sbaglia: 17-15 per l'Italia

Ensing sbaglia la schiacciata del possibile pareggio: 17-15 per l'Italia.

23:57

Bovolenta e Lavia murati: 15-14

Bovolenta sbaglia sotto rete, poi Lavia viene murato da Ensing: gli Usa tornano a meno uno.

23:54

Ancora Lavia: 13-9 per l'Italia

Christenson abile a superare il muro azzurro, poi Lavia schiaccia e mette a segno il punto del 13-9

23:51

Lavia trascina l'Italia sul 10-6

Lavia schiaccia e trova il muro statunitense, con palla che finisce out: l'Italia resta a più quattro.

23:48

Diagonale di Bovolenta: 7-4

Azzurri ancora avanti: Bovolenta schiaccia e porta il punteggio sul 7-4.

23:46

Russo attacca: 5-1

Gran punto per gli azzurri: Russo schiaccia e porta l'Italia sul 5-1.

23:44

Inizia il terzo set: 3-1 per l'Italia

Parte bene l'Italia nel terzo set: azzurri avanti 3-1 grazie a Lavia e Galassi.

23:37

L'Italia vince il secondo set: Lavia strepitoso

Tre punti consecutivi di Daniele Lavia permettono all'Italia di portare a casa il secondo set in rimonta. Gli azzurri volano sul 2-0.

23:35

Lavia pareggia: 24-24

Grande risposta degli azzurri: Lavia schiaccia e pareggia.

23:35

Set point Usa: 24-23

Anderson schiaccia addosso a Bovolenta: 24-23 per gli Usa.

23:34

Pareggio azzurro: 23-23

Schiacciata di Michieletto: 23-23.

23:31

Holt e Anderson sbagliano: 22-21

Italia a meno uno: Holt sbaglia il servizio, poi Anderson schiaccia fuori.

23:29

Schiacciata di Galassi: 20-17 per gli Usa

Italia ancora in partita: schiacciata di Galassi che riporta gli azzurri a meno tre.

23:27

Usa-Italia 18-15

Doppio errore di Bovolenta, poi Defalco schiaccia fuori. Più tre per gli Usa.

23:24

Nuovo break Usa: 17-13

Attacco di Bovolenta, murato da Jendrik, poi servizio vincente di Anderson. Usa ancora a più quattro.

23:19

L'Italia respira: 13-11 per gli Usa

Prima una schiacciata di Lavia, poi un errore statunitense e una schiacciata di Giannelli: l'Italia torna a meno due.

23:16

11-7 per gli Usa: Defalco schiaccia

Gran schiacciata di Defalco, che porta avanti gli Usa: 11-7.

23:14

Break Stati Uniti, che volano sul 9-6

Jendrik fortunato in battuta: nono punto per gli Stati Uniti che volano sul più 3. Time out per De Giorgi.

23:12

Defalco show: 6-4 per gli Usa

Gran punto per Defalco che coglie in controtempo Lavia: Usa avanti 6-4.

23:10

Rega l'equilibrio: 3-3

Italia avanti 2-0, poi tre punti consecutivi degli Stati Uniti: alla fine Russo mette a segno il punto del 3-3.

23:07

Inizia il secondo set: Stati Uniti al servizio. Primo punto azzurro

Si riparte, con il servizio di Holt: primo punto azzurro con Romanò.

23:02

L'Italia vince il primo set: 25-23

Errore in schiacciata degli Usa dopo la battuta di Sbertoli. All'Italia il primo set.

23:01

Italia avanti: 24-23

Primo set equilibratissimo: l'Italia ha un set point a disposizione.

23:00

Italia avanti 23-22

Galassi a muro: Italia avanti 23-22

22:58

Errore di Defalco: Italia avanti 22-21

Defalco tocca la rete a muro: l'Italia si riporta avanti. Time out per gli Usa.

22:57

Pareggio dell'Italia: 21-21

Prima Galassi in schiacciata, poi un ace di Lavia: l'Italia pareggia.

22:56

Usa ancora avanti: 21-19

Doppio punto statunitense: Romanò in ritardo non arriva sulla schiacciata di Holt.

22:54

L'Italia pareggia: 18-18

Gran schiacciata di Lavia: l'Italia pareggia: 18-18.

22:52

Italia-Usa: 17-18

Lavia protagonista di un gran punto, con una schiacciata intelligente. Poi un errore di Anderson dopo un attacco di Russo. L'Italia si rifà sotto.

22:49

Break statunitense: 13-16

Più tre per gli Stati Uniti: decisivi i tre punti di Jendrik: errore in schiacciata di Romanò.

22:45

Doppio muro di Galassi: 11-11

Due punti portati a casa da Gianluca Galassi con due muri eccezionali: 11-11.

22:41

Errore di Galassi: Usa avanti 9-8

La palla scivolta tra le mani del centrale azzurro: Defalco ne approfitta e rimanda gli Usa avanti.

22:39

Italia-Usa 8-6: due errori per Defalco

Doppio errore in schiacciata per Defalco. L'Italia si porta sul più due.

22:37

Italia-Usa 5-5: doppio errore di Anderson

Doppio errore di Anderson per gli Stati Uniti: prima un servizio sbagliato, poi un fallo a muro. L'equilibrio resta

22:34

Italia-Usa 2-2: inizio equilibrato

Primo punto azzurro con Galassi, che sciaccia e trova il muro statunitense, con la palla che termina sul fondo. Poi tocca a Lavia pareggiare.

22:32

Si parte: Italia al servizio

Inizia la sfida. Primo servizio per l'Italia, che gioca in tenuta bianca.

22:29

Italia e Usa, gli inni nazionali

Gli azzurri ascoltano abbracciati l'inno di Mameli. Poi è il turno degli statunitensi. Stanno per concludersi le cerimonie di presentazione della sfida.

22:20

Squadre in campo

Enyrano in campo Italia e Stati Uniti. Tra poco l'inizio della sfida.

22:05

De Giorgi: "Con gli Usa sarà tosta"

Il commissario tecnico degli azzurri De Giorgi ha giocato in anticipo la sfida con gli Stati Uniti: "Sarà una partita tosta, sono una ottima squadra squadra, adesso sono al completo, giocano con grande ritmo, quindi sarà una bella sfida. Dobbiamo essere belli carichi perchè ci sarà da battagliare domani

21:46

Italia, il ko con la Francia

Nell'ultima gara disputata nel torneo, gli azzurri sono stati sconfitti in extremis dalla Francia (LEGGI TUTTO...)

21:35

Italia, in campo alle ore 22.30

Alle 22.30, ora italiana, gli azzurri di Fefè De Giorgi affronteranno gli Stati Uniti, nella sfida valevole per la Nations League.

Ottawa - Canada