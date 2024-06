L'Italia travolge l'Olanda per 3-0 nella Volley Nations League: Parigi a un passo

OTTAWA (Canada) - Nell'ultima giornata della seconda fase della Volley Nations League gli Azzurri battono per tre a zero l'Olanda e blindano la qualificazioni ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Gi uomini di De Giorgi hanno controllato la sfida dall'inizio alla fine, senza mai offrire agli avversari la possibilità di entrare in partita. Un punteggio netto che consente all'Italia di conquistare la vetta della classifica della Volley Nations League

18:55

Italia al primo posto in classifica nella Volley Nations League

Grazie al successo ottenuto contro l'Olanda, l'Italia di Fefè De Giorgi sale al primo posto in classifica con 21 punti. Gli Azzurri hanno ottenuto sette vittorie e una sola sconfitta, e precedono Slovenia, Polonia, Giappone e Brasile.

18:45

Volley Nations League, la Week 3

Nell'ultima parte della Volley nations League gli Azzurri di De Giorgi sfideranno Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia.

18:30

Le parole di Michieletto

"Siamo partiti molto bene contro un avversario difficile come l'Olanda - sottolinea Alessandro Michieletto - abbiamo approcciato al meglio la partita, conoscevamo i nostri avversari e sapevamo la difficoltà della sfida. Dobbiamo concentrarci ancora sull'obiettivo delle Olimpiadi. Abbiamo disputato una seconda settimana perfetta, dobbiamo andare avanti in questo modo. Finalmente si torna in Italia dopo 25 giorni: un abbraccio a tutti quelli che ci sostengono da casa".

18:21

Italia-Olanda: 25-21

Ter mat riporta l'Olanda a meno tre. Finisce sulla rete il servizio di Ter Mat: quattro match ball per l'Italia. Russo sbaglia il servizio. Van Gardener sbaglia il servizio, l'Italia vince il match per 3-0.

18:19

Italia-Olanda: 23-19

Errore di Plak al servizio. Van Garderen trova un mani-fuori sul muro azzurro. Il servizio olandese di Nimir termina in rete. Michieletto sfonda il muro avversario! Altro attacco vincente di Yuri Romanò! Ventesimo punto per l'Italia dopo un'incomprensione tra gli olandesi. L'Olanda trova un mani-fuori sul muro azzurro. Devastante Romanò! Altro punto di Russo con una schiacciata vincente. Giannelli sbaglia il servizio. Errore di Van Garderen: altro punto per l'Italia che ora è a due punti dal match. Non regge il muro azzurro. Van Garderen trova la schiacciata vincente. E' largo l'attacco di Lavia: l'olanda si riporta sotto, De Giorgi chiama il time out

18:10

Italia-Olanda: 15-13

Olanda nuovamente a punto con Plak. L'Italia si riporta avanti. Nimir trova l'attacco vincente. Il primo tempo di Galassi non lascia scampo agli olandesi. Jorna riesce a oltrepassare il muro italiano. Russo appoggia sul muro olandese e conquista un punto con furbizia. Galassi forza la battuta: fuori. Romanò trova un altro punto colpendo il muro avversario. Parkinson schiaccia in maniera vincente. Errore di Van Garderen in attacco. Muro vincente di Romanò! Errore al servizio per gli Azzurri. Altro punto di Romanò che trova un varco sul muro avversario. Attacco out di Michieletto. Servizio sbagliato degli olandesi. Altro muro vincente degli Azzurri. Servizio sbagliato dell'Italia.

18:02

Italia-Olanda: 6-5

Michieletto straripante! Ottimo recupero di Balaso, poi l'azione vincente di Michieletto regala il quarto punto all'Italia. L'Olanda trova il tocco del muro azzurro. Romanò murato: altro punto per l'Olanda. E' vincente l'attacco di Yuri Romanò. Michieletto sbaglia la battuta. Van Garderen trova un attacco vincente. Nimir trova il mani-out del muro azzurro: l'Olanda torna in parità. Errore in battuta per l'Olanda.

17:58

Italia-Olanda: 3-0

Inizia il terzo set con l'Italia in battuta. Michieletto sfonda il muro olandese. Muro vincente di Romanò. L'errore di Parkinson. Il ct olandese Piazza chiama il time out

17:53

Dominio nel secondo set

Fin qui prova maestosa da parte degli Azzurri di Fefè De Giorgi che hanno vinto anche il secondo set con il parziale di 25-15. Percentuali devastanti per Yuri Romanò, finora il migliore degli Azzurri.

17:50

Italia-Olanda: 25-15

Non funziona la difesa italiana. La schiacciata vincente di Giannelli. Russo conquista il ventiquattresimo punto a muro. Set point per l'Italia. Plak torna a spostare il punteggio per l'Olanda. Plak sbaglia il servizio, l'Italia vince il secondo set con un parziale di +10 sugli avversari.

17:48

Italia-Olanda: 22-13

Muro-punto per l'Olanda! Romanò conquista il sedicesimo punto per gli Azzurri. Romanò, attacco in diagonale. Michieletto trova un altro punto pizzicando il muro olandese. Galassi sbaglia la battuta. Va a segno il servizio olandese: errore di Balaso. Romanò va ancora a segno dalla seconda linea. Il muro azzurro trova un altro punto prezioso. Errore olandese sull'attacco. Ace di Giannelli!

17:43

Italia-Olanda: 15-10

Giannelli conquista un altro punto molto importante. Russo sbaglia battuta. Attacco vincente di Romanò! Schiacciata vincente di Jorna. Battuta sbagliata degli olandesi.

17:40

Italia-Olanda: 11-8

L'Olanda si riporta sotto. Romanò va a segno dalla seconda linea. Servizio vincente di Giannelli. La schiacciata di Plak con un grande primo tempo. Michieletto vede il buco, e appoggia la palla. L'Olanda trova il muro azzurro con una schiacciata di Plak.

17:35

Inizia il secondo set!

L'Italia ha vinto il 'primo set con il punteggio di 25-18. Michieletto trova subito il primo punto trovando il tocco del muro olandese. Nimir trova un punto a muro. E' sbagliata la battuta olandese di Plak. Nimir sfonda il muro azzurro. Ancora un punto per NImir: sorpasso Olanda. Nimir sbaglia la battuta spingendo troppo. E' fuori la battuta di Romanò. Attacco vincente di Daniele Lavia. Micheletto trova un altro punto con il mani-fuori del muro olandese. L'Olanda torna in parità. Simone Galassi riporta avanti gli Azzurri. Grande muro di Michieletto! Ancora un muro vincente dell'Italia: Azzurri avanti per 8-5

17:26

Italia-Olanda: 25-18

Invasione di Michieletto. Romanò conquista il punto numero diciassette per gli Azzurri. Romanò aggredisce a rete e sfonda il muro arancione. L'Olanda torna a dare cenni di vita. Nimir trova un punto a muro. Pallonetto strepitoso di Romanò. Ace di Romanò! Errore al servizio di Romanò. Servizio vincente di Nimir. Il muro azzurro è invalicabile. Parkinson trova il punto per l'Olanda. Gli olandesi trovano mani-fuori sul muro italiano. Il punto di Giannelli. Russo va a segno trovando il tocco del muro olandese. E' sbagliata la battuta di Giannelli. Romanò va a segno e trova la possibilità della palla-set. Nimir tiene in vita gli olandesi. Attacco vincente di Russo: l'Italia vince il primo set per 25-

17:16

Italia-Olanda: 16-8

Primo tempo di Parkinson. Errore al servizio di Ahyi. NUovo punto per gli olandesi. Michieletto sfonda le mani del muro!

17:13

Italia-Olanda: 14-5

L'attacco di Giannelli va a segno: altro time out per l'Olanda. Parkinson va a segno con un attacco centrale. Errore in battuta per gli olandesi. Altro punto italiano con l'invasione di Nimir. Michieletto va a segno: l'Italia allunga il passo. Jorna trova un attacco vincente. MIchieletto trova mani-out del muro olandese.

17:09

Italia-Olanda: 8-3

Gli olandesi non si capiscono, la palla cade in campo orange. Primo punto olandese con Van Garderen. Russo anticipa tutti e conquista un altro punto. L'Olanda trova il muro-fuori e ottiene un altro punto. Van Garderen sbaglia la battuta. Non va a segno l'attacco olandese.

17:04

Italia-Olanda: 4-0

Il primo punto è dell'Italia. E' fuori l'attacco olandese dopo una super difesa di Fabio Balaso. Attacco vincente degli Azzurri con Lavia. Ancora un muro vincente dell'Italia: time out per l'Olanda.

17:01

Italia-Olanda: inizia la partita!

La squadra italiana è schierata in campo con un completo bianco, la selezione dei Paesi Bassi indossa la classica maglia arancione con calzoncini azzurri. Si parte: De Giorgi schiera come sestetto di partenza Giannelli, Russo, Galassi, Romanò, MIchieletto e Lavia

16:55

Italia al secondo posto nel ranking Fivb

L’Italia è ancora a caccia della qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. La Volley Nations League assegnerà gli ultimi pass per i Giochi e la Nazionale azzurra è quasi certa di partecipare al torneo olimpico. L’Italia è al secondo posto del ranking Fivb con 366,21 punti, e può vantare un vantaggio significativo nei confronti di Cuba che attualmente è al decimo posto con 250,64 punti. Il vantaggio di 115.57 punti appare ormai un divario incolmabile.

16:45

Olanda, un percorso incerto

Fin qui la nazionale olandese ha ottenuto 3 vittorie e 4 sconfitte nelle prime sette partite della Volley Nations League. L’Olanda ha 9 punti in classifica e attualmente occupa l decimo posto. Anche la qualificazione alle Olimpiadi della squadra olandese passa per il ranking Fivb: attualmente l’Olanda occupa il 13º posto con 220.48 punti.

16:30

Il percorso dell’Italia nella Volley Nations League

L’Italia di De Giorgi è in testa alla Volley Nations League 2024. Michieletto e compagni hanno iniziato il loro percorso battendo per 3-0 contro la Germania. Stesso punteggio nella vittoria contro l’Iran e il Giappone. Brillante vittoria degli Azzurri anche nella quarta sfida contro il Brasile, pur cedendo due set ai sudamericani. Nella quinta partita della VNL è arrivata l’unica sconfitta contro la Francia per 3-2. La netta vittoria contro gli Stati Uniti (3-0) e il significativo successo contro Cuba per 3-1 hanno spianato la strada verso la qualificazione alle Olimpiadi che ormai è a un passo.

16:15

Italia in testa alla classifica

Gli Azzurri di De Giorgi sono in testa alla classifica della Volley Nations League: l’Italia ha vinto sei partite incassando una sola sconfitta: attualmente a pari punti con la Polonia, la formazione italiana può vantare una miglior differenza set.

16:00

Italia, una striscia di cinque successi

GLi Azzurri del Volley si presentano alla sfida odierna con i favori del pronostico: nelle ultime cinque sfide con l’Olanda, la Nazionale Italiana ha conquistato altrettante vittorie.

Ottawa, Canada