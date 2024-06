Italia-Polonia 0-1, Volley Nations League la partita in diretta: segui il live

LUBIANA (Slovenia) - Sette vittorie e una sola sconfitta. L’Italia di Fefè De Giorgi all’esordio della Week 3 della VNL si presenta in testa alla classifica. L’obiettivo della qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi è già stato centrato, e per questo il ct azzurro presenterà una formazione con diverse novità rispetto alle ultime partite. Segui la diretta

20:56

Polonia-Italia: 25-22

Ennesimo errore in battuta dei polacchi. Leon chiude il punto in diagonale. Leon sbaglia la battuta. L'Italia torna sotto dopo l'errore polacco. Bovolenta, l'attacco va fuori. L'Italia resta aggrappata agli avversari con un attacco di Sanguinetti. La Polonia torna avanti. Ancora un errore in battuta per i polacchi. Kurek trova un punto prezioso per la Polonia. Luca Porro mette a segno un ottimo attacco. Leon attacca e regala la prima palla set per la Polonia. Bovolenta viene murato: la Polonia vince il primo set

20:49

Polonia-Italia: 19-16

La Polonia trova il tocco di Porro. Gli Azzurri si riportano sotto con l'errore al servizio dei polacchi. Leon tiene ancora avanti la Polonia. Leon trova il muro azzurro, ma la palla è fuori. Altro time out per l'Italia

20:46

Polonia-Italia: 16-15

Bovolenta trova la schiacciata vincente. Attacco vincente della Polonia. Ancora un punto per Bovolenta che trova un mani-out sul muro avversario. Recine non riesce a difendere con il piede. Grande attacco di Porro: l'Italia si riporta sotto. Leon trova il punto colpendo il muro azzurro: De Giorgi chiama l'occhio di falco. Il tocco non c'è: punto per l'Italia

20:42

Polonia-Italia: 13-11

Leon trova un mani-fuori sul muro azzurro: la Polonia allunga il passo. L'Italia chiama il primo time out. Va a segno l'attacco di Bovolenta. Leon trova ancora un punto prezioso per i polacchi. Bovolenta tiene in corsa gli Azzurri. Porro sbaglia la battuta. Recine piazza un pallonetto vincente. Altro attacco vincente per la Polonia. Leon sbaglia il servizio. Ace di Bovolenta! Leon schiaccia al centro

20:37

Polonia-Italia: 8-6

Errore in battuta da parte di Leon. Il muro azzurro non tiene. Altro errore al servizio per i polacchi. Recine sbaglia la battuta. L'attacco polacco non va a segno. Sanguinetti sbaglia la battuta. Il muro della Polonia è efficace sull'attacco di Mosca.

20:33

Polonia-Italia: 4-3

Ottimo attacco di Recine e primo punto per l'Italia. La Polonia risponde trovando un mani-fuori del muro azzurro. Errore in battuta per i polacchi. Va a segno l'attacco polacco. Altro errore in battuta per la Polonia. Errore di Alessandro Bovolenta. Ancora un punto polacco

20:30

Polonia-Italia: si parte!

Inizia la sfida! Gli Azzurri sfidano i campioni del mondo, il ct De Giorgi per questa terza settimana della VLN ha scelto di lasciare a casa gran parte dei titolari. Sestetto azzurro con Sbertoli, Porro, Mosca, Sanguinetti, Recine e Bovolenta.

20:15

Volley Nations League, i risultati di oggi

Nelle sfide disputate nella giornata odierna, la Germania ha battuto la Francia per 3-1, l’Iran ha superato gli Stati Uniti per 3-2 mentre la Serbia si è imposta con il punteggio di 3-2 contro Cuba.

20:00

La classifica della Volley Nations League

Italia e Slovenia guidano la classifica della VNL con 21 punti, con gli Azzurri che - al momento - hanno disputato una partita in meno. Al terzo posto c’è il Brasile con 19 punti, segue la Polonia con 18 punti. Francia e Giappone hanno 17 punti, Canada 15 punti, Cuba 13 punti. Al momento sono queste la squadre qualificate per la fase finale della Volley Nations League 2024.

19:45

Ranking Fivb, Italia al secondo posto

L’Italia è al secondo posto della classifica mondiale della Fiba. Guida la graduatoria la Polonia con 410.36 punti, l’Italia è al secondo posto con 369.30 punti, al terzo posto c’è il Brasile con 344.13 punti. Poi Slovenia (343.23 punti) Giappone (338.08 punti) Stati Uniti (326.39 punti). Chiudono la Top10 Francia, Argentina, Germania e Canada.

19:30

I convocati azzurri per Lubiana

Il ct Ferdinando De Giorgi ha convocati sedici giocatori per la terza fase della Volley Nations League di Lubiana, questo l’elenco degli azzurri: Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Luca Porro, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi. Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Fabrizio Gironi. Liberi: Marco Gaggini, Gabriele Laurenzano.

Lubiana (Slovenia)