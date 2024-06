Volley Giovanile: si alza il sipario sul Trofeo delle Regioni

Ad ospitare la trentanovesima edizione del TDR, fiore all’occhiello dell'attività targata Federazione Italiana Pallavolo, come noto, sarà Corigliano-Rossano (CS); in Calabria si sfideranno infatti le rappresentative regionali Under 15 femminili e Under 16 maschili. La provincia di Cosenza darà dunque il benvenuto alle quarantadue rappresentative, ventuno maschili e ventuno femminili, che si scontreranno per alzare al cielo l’ambito trofeo. Lo scorso anno a trionfare nel torneo femminile fu il Lazio, mentre il torneo maschile vide il trionfo della Lombardia.

Momento simbolico della manifestazione, è sicuramente legato alla cerimonia di apertura; tutte le selezioni regionali, accompagnate dai propri staff tecnici e dirigenziali, dalle ore 19 di domenica 23 giugno sfileranno infatti per le strade del centro di Corigliano-Rossano fino ad arrivare all’Anfiteatro Rino Gaetano. Presente alla cerimonia, tra gli altri, anche lo schiacciatore della nazionale maschile campione del Mondo Daniele Lavia, per lui una giornata importante dato che lo stesso azzurro iniziò la propria carriera nel Corigliano Volley, prima di diventare una stella assoluta della pallavolo mondiale.

La consueta Riunione Tecnica, altro appuntamento di fondamentale importanza dell'evento, è invece in programma domenica alle 21.30 presso la Sala del Villaggio Airone Resort di Corigliano-Rossano. Il via alle gare è previsto invece per lunedì 24 giugno; i match del Torneo maschile prenderanno il via alle ore 9, mentre quelle del Torneo femminile alle ore 15.30. Le finali sono in programma venerdì 28 giugno.

Saranno dieci gli impianti che da lunedì 24 a venerdì 28 giugno ospiteranno le centocinquanta partite che caratterizzeranno questa nuova edizione dell’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni 2024: il Palazzetto dello sport “Brillia”, il Palazzetto F. Calabrò, Polo Liceale, il Pala Eventi, la Palestra ITI - IPA – ITI “E. Majorana”, la Palestra I.I.S. Green Falcone e Borsellino (Via S. Cosma e Damiano, 20), la Palestra I.I.S. Green Falcone e Borsellino (Via G. di Vittorio, 1), lo Sporting Club, la Palestra ITAS-ITC e la Palestra I.I. L. Palma.

Tutto pronto dunque per l’inizio dell’evento, che come noto, rappresenta il punto di arrivo di un percorso ben più lungo partito nei mesi scorsi e che include i Trofei dei Territori che si sono disputati in tutte le regioni italiane. Corigliano-Rossano si prepara dunque ad essere la capitale della pallavolo giovanile italiana.

LE POOL DELLA PRIMA FASE-

TORNEO FEMMINILE



Pool A-

Girone A: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Campania

Girone B: Lazio, Sicilia, Sardegna

Girone C: Veneto, Toscana, Liguria

Girone D: Piemonte, Emilia Romagna, Trentino

Pool B-

Girone E: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata

Girone G: Marche, Umbria, Molise

Girone H: Calabria, Puglia, Valle d’Aosta

TORNEO MASCHILE



I GIRONI DELLA PRIMA FASE



Pool A-

Girone A: Veneto, Umbria, Campania

Girone B: Lombardia, Lazio, Friuli Venezia Giulia

Girone C: Trentino, Sicilia, Calabria

Girone D: Emila Romagna, Marche, Piemonte

Pool B-

Girone E: Puglia, Alto Adige, Molise

Girone G: Toscana, Basilicata, Valle d’Aosta

Girone H: Liguria, Abruzzo, Sardegna

L'ALBO D’ORO-



FEMMINILE

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

2023: Lazio

MASCHILE-

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

2023: Lombardia