Starting Six: Aguero, la fuga, i trionfi, i dolori

ROMA - In starting six dedicato al volley femminile Pasquale Di Santillo, in Olimpic Story, continua a raccontare la vicenda umana e sportiva di Tai Aguero. Dagli inizi della carriera all’arrivo in Italia, alla rocambolesca fuga, provocata, mentre è impegnata con la Sirio Perugia, dalla richiesta del governo cubano che vorrebbe che tutte le giocatrici all’estero rientrassero in patria. Tai rischia di crollare stavolta. E non solo per la pallavolo. Ma perché è innamorata. Nel Giugno 2001 Tai è in Svizzera, a Montreux, per un tour europeo con la sua squadra. È sera e nell’albergo è pronta la cena. Tai sta scendendo le scale. Poi dice di essersi dimenticata qualcosa in camera. Ma non è vero. Anzi, prende un’uscita secondaria. Scappa con la complicità delle sue amiche. Il destino, secondo lei, si palesa sotto forma di un terribile acquazzone. Passa senza che le vengano controllati i documenti. Il 19 giugno 2001 la sua famiglia è radunata in aeroporto per accoglierla, ma lei non compare. Dopo qualche settimana arriva una lettera: “sono rimasta in Italia, vi tengo nel cuore”. La sua carriera ha un’impennata. Si sposa, diventa ufficialmente italiana. Ama l’Italia ma a Cuba sono rimaste le sue radici. Con la nazionale azzurra mieterà successi incredibili e scriverà la storia ma la vicenda legata a sua mamma e a quel terribile diniego a rivederla l’ultima volta resterà una lacerante ferita nel cuore che non si rimarginerà mai.