Starting Six: Papi racconta, Under 18 d'argento

ROMA-Starting Six di oggi, dedicato al volley maschile, in Olympic Story continua a raccontare il percorso Olimpico di Samuele Papi che in questo numero, intervistato da Pasquale di Santillo, racconta la sua esperienza alle Olimpiadi di Atene 2004. Nelle parole dello schiacciatore che ha fatto la storia della nostra nazionale, capace di vincere quattro medaglie ai Giochi, il percorso che portò all’argento, alle spalle dell’imbattibile (a quei tempi Brasile) andando forse al di la delle proprie reali potenzialità, come sottolinea lo stesso Papi. Resta dunque la soddisfazione per aver conquistato una medaglia forse inattesa alla vigilia, di aver battuto la Russia in semifinale, grazie al gran lavoro di tutti i ragazzi e del tecnico Giampaolo Montali.