Starting Six: Massimo Righi guarda alla Superlega e all'Europa

ROMA- Dopo la pausa estiva ritorna l’appuntamento con Starting Six, la vetrina sul volley che riparte, nella rubrica Prima Fila, con una disamina a freddo sul cammino della nazionale di De Giorgi e sulla proiezione, in vista della ripresa della stagione, con un ospite d’eccezione, il presidente della Lega Maschile Massimo Righi. Il massimo rappresentante delle società analizza, nell’intervista con Pasquale Di Santillo, il momento della pallavolo italiana. L’attività delle squadre azzurre lascia ora il posto a quella del club. Non manca un riferimento alle recenti elezioni della CEV che hanno escluso la rappresentanza italiana, bocciando la candidatura di Renato Arena alla presidenza, e di altri importanti paesi nella governance del massimo organo Europeo. Il dirigente esprime preoccupazione per le decisioni che potranno essere prese in merito alle Coppe Europee preannunciando prese di posizione forti qualora fossero stravolti gli attuali equilibri a discapito delle nazioni leader del movimento.