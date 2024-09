Faure e Tosti insigniti del Premio Invictus

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Terminate ieri le Paralimpiadi di Parigi, con l’Italia grande protagonista al pari di quella olimpica, lo sport azzurro dimostra di essere più vitale che mai. Lo stesso si può dire della letteratura sportiva che, ormai da qualche anno, sembra vivere una vera e propria primavera, come testimoniano le centinaia di titoli che escono ogni anno editi dalle piccole così come dalle più grandi case editrici nazionali. Un movimento culturale che, dal 2020, viene celebrato grazie al Premio Letterario Sportivo Invictus, ideato da Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG, casa editrice specializzata nella letteratura sportiva. Il premio è organizzato con il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani e con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Cisterna di Latina, dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, del Comune di Sermoneta e della Fondazione Roffredo Caetani.